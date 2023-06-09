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Спорт

Аэронавты регистрируются на Международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках

11.06.2023 11:23|ПсковКомментариев: 0

Стартовала регистрация пилотов на 27-ю Международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках. Об этом сообщается в Telegram-канале спортивного события.

Фото: «Воздухоплавание | Великие Луки» / Telegram

Традиционно регистрация проходит в центре соревнований - спортивном комплексе «Стрелец».

К настоящему времени зарегистрировались 20 пилотов. Всего ожидается порядка сорока пилотов.

Ранее сообщалось, что в рамках Чемпионата России по воздухоплавательному спорту состоялся первый тренировочный полет.

Теги: #воздухоплавание
Источник: Псковская Лента Новостей
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