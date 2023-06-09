Спорт

Аэронавты регистрируются на Международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках

Стартовала регистрация пилотов на 27-ю Международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках. Об этом сообщается в Telegram-канале спортивного события.

Фото: «Воздухоплавание | Великие Луки» / Telegram

Традиционно регистрация проходит в центре соревнований - спортивном комплексе «Стрелец».

К настоящему времени зарегистрировались 20 пилотов. Всего ожидается порядка сорока пилотов.

Ранее сообщалось, что в рамках Чемпионата России по воздухоплавательному спорту состоялся первый тренировочный полет.