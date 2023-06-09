Спорт

Великолукские аэронавты получили в подарок именные лётные костюмы

Великолукские аэронавты получили в подарок именные лётные костюмы. Их им вручили на генеральном брифинге перед общим стартом аэростатов в рамках 27-й Международной встречи воздухоплавателей и 28-го Чемпионата России по воздухоплавательному спорту. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы спортивного мероприятия.

«В прошлом году был разработан и изготовлен торговый знак "Великие Луки – столица воздухоплавательного спорта России", поэтому в нынешнем году Федерация по воздухоплавательному спорту подготовила подарок для великолукских пилотов – именные лётные костюмы», - рассказали организаторы.

Костюмы аэронавтам вручил директор встречи Владимир Орлов.

Напомним, общий старт аэростатов в рамках соревнований состоится сегодня, 12 июня. Мероприятие пройдет с 19:00 до 21:00.

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Спонсором международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках является ПАО «Газпром».

Ранее сообщалось, что 27-я Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках будет проходить без массовых мероприятий.