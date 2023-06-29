Спорт

Псковский пристав занял третье место на чемпионате спортивного общества «Динамо» по легкой атлетике

Псковский пристав Сергей Соляник занял третье место ПРО ОГО ВФСО «Динамо» по лёгкой атлетике

в личном зачёте в возрастной группе до 40 лет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области

Сотрудник ведомства пробежал дистанцию 3000 метров за 9.51.8 минут.

«Напомним, что Сергей постоянно принимает участие в различных соревнованиях по лёгкой атлетики для поддержания спортивной формы и соревновательного духа», - уточнили в ведомстве.

От управления ФССП России по Псковской области участниками команды стали: Сергей Железный, Ольга Касаткина и Сергей Соляник. Победителей и призёров личного зачёта наградили медалями и грамотами.