Спорт

Футболисты СИЗО-2 стали призерами турнира среди организаций Великих Лук

Команда СИЗО-2 стала серебряным призером турнира по футболу среди предприятий и организаций города Великие Луки. Футбольный турнир в зачет спартакиады проходил в южной столице региона с 25 августа. В минувшие выходные подвели окончательные итоги. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Участие в соревнованиях принимали трудовые коллективы Великих Лук, среди которых команда, состоящая из семи спортсменов СИЗО-2 УФСИН России по Псковской области во главе с капитаном – начальником учреждения Александром Степанеевым.

В результате футболисты следственного изолятора в турнирной таблице заняли второе место. В течение чемпионата они провели с соперниками 4 игры, две из которых оказались победными, в двух других представители УИС немного уступили конкурентам. Все участники команды СИЗО-2 отмечены грамотами и награждены кубком.

«Главная цель футбольных поединков – пропаганда здорового образа жизни среди жителей города Великие Луки, организация досуга рабочих и служащих, развитие физической культуры и спорта как средства укрепления организма», - добавили в ведомстве.