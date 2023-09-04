Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
распродажа стройматериалов
о роли педагогов
Кружки и секции в Пскове
Господин Рейтингомер
«Истфакт» Псковские партизаны
как не впасть в уныние осенью
Снова в школу. ЛОНГРИД
самое время для ремонта
Богатство «Голубых озер»
исторический фестиваль в Выбутах
«Истфакт» Столица российского воздухоплавания
профсоюзы для общества
Новое в Пскове
изменяя лик родной земли
псковская осетинка
 
 
 
ещё Спорт 04.09.2023 09:490 Более 20 школ Псковской области участвуют в проекте Российского футбольного союза 11.09.2023 21:400 Футболисты СИЗО-2 стали призерами турнира среди организаций Великих Лук 11.09.2023 21:140 Сборная России с футболистом из Пыталово проиграла во втором матче с Египтом 11.09.2023 19:500 Федерацию таврелей основали в Псковской области 11.09.2023 17:400 Чемпионат и первенство Пскова по парковому ориентированию пройдут в Финском парке 11.09.2023 10:220 Женский чемпионат СЗФО по футболу стартует в Пскове
 
 
 
Самое популярное 07.09.2023 15:380 Путин присвоил звание генерал-полковника экс-командиру 104-го полка 76-й дивизии ВДВ 06.09.2023 14:242 Псковский торг: группа рынков «Центр» 07.09.2023 10:231 Сквер Дружбы появится на Завеличье  05.09.2023 10:382 Собака напала на двух детей в Пскове, сообщают очевидцы 05.09.2023 14:050 Свыше 70 домов остались без горячей воды из-за остановки котельной в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Спорт

Футболисты СИЗО-2 стали призерами турнира среди организаций Великих Лук

11.09.2023 21:40|ПсковКомментариев: 0

Команда СИЗО-2 стала серебряным призером турнира по футболу среди предприятий и организаций города Великие Луки. Футбольный турнир в зачет спартакиады проходил в южной столице региона с 25 августа. В минувшие выходные подвели окончательные итоги. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Участие в соревнованиях принимали трудовые коллективы Великих Лук, среди которых команда, состоящая из семи спортсменов СИЗО-2 УФСИН России по Псковской области во главе с капитаном – начальником учреждения Александром Степанеевым.

В результате футболисты следственного изолятора в турнирной таблице заняли второе место. В течение чемпионата они провели с соперниками 4 игры, две из которых оказались победными, в двух других представители УИС немного уступили конкурентам. Все участники команды СИЗО-2 отмечены грамотами и награждены кубком.

«Главная цель футбольных поединков – пропаганда здорового образа жизни среди жителей города Великие Луки, организация досуга рабочих и служащих, развитие физической культуры и спорта как средства укрепления организма», - добавили в ведомстве.

Теги: #футбол #спорт
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Готовитесь ли вы к очередной волне сезонных заболеваний?
В опросе приняло участие 16 человек
11.09.2023, 22:000 Фальшивую пятитысячную купюру нашли в Пскове 11.09.2023, 21:500 Прощание с бывшим сотрудником псковского облздрава Ольгой Котиной состоится 12 сентября 11.09.2023, 21:400 Футболисты СИЗО-2 стали призерами турнира среди организаций Великих Лук 11.09.2023, 21:300 Пьяная псковичка набросилась на сотрудницу полиции
11.09.2023, 21:200 Средняя отпускная цена на горбушу упала в России 11.09.2023, 21:140 Сборная России с футболистом из Пыталово проиграла во втором матче с Египтом 11.09.2023, 21:100 В Пскове уже реализовали два проекта-победителя от ТОСов 11.09.2023, 21:000 Скорость движения автомобилей ограничат на федеральной трассе Р-23
11.09.2023, 20:500 «Птичью школу» для молодых птиц из семейства соколиных удалось заснять сотруднику «Михайловского» 11.09.2023, 20:400 Домашнего чёрного аиста искали в Острове 11.09.2023, 20:200 Профсоюзы предлагают в аренду четырехэтажное здание в центре Великих Лук 11.09.2023, 20:000 Патриарх Кирилл призвал верующих не отворачиваться от больных алкоголизмом
11.09.2023, 19:500 Федерацию таврелей основали в Псковской области 11.09.2023, 19:400 Нюансы сотрудничества с самозанятыми объяснили псковские налоговики 11.09.2023, 19:310 Умер клонировавший овцу Долли ученый 11.09.2023, 19:200 Специалисты из ВГА Бериславского района пройдут стажировку в правительстве Псковской области
11.09.2023, 19:110 Россиянам напомнили о новых правилах в поездах 11.09.2023, 19:111 Выборы-2023: сбывшиеся прогнозы, раскрытая интрига и рекорды ДЭГ 11.09.2023, 19:001 Россияне перестанут переплачивать за мусор 11.09.2023, 18:450 В Москве женщина съела арбуз и умерла
11.09.2023, 18:270 Дмитрий Шахов: Общественные наблюдатели были самыми дисциплинированными 11.09.2023, 18:150 Шесть центнеров итальянской муки не пропустили через границу в Псковской области 11.09.2023, 18:010 Рейтингомер: итоги выборов, падение яблочной аномалии и отставка в региональном правительстве. ВИДЕО 11.09.2023, 18:000 Алюминиевые банки для напитков могут подорожать в России
11.09.2023, 17:590 Должник по алиментам в Псковской области отписал детям долю в квартире 11.09.2023, 17:570 Театр руководством Елены Камбуровой показал в Пскове «Нянины сказки». ФОТО 11.09.2023, 17:570 Роль профилактики в вопросе сохранения здоровья населения обсуждают в Пскове 11.09.2023, 17:550 До +27 прогреется воздух в Псковской области 12 сентября
11.09.2023, 17:540 Мошенник взломал аккаунт великолучанина на «Госуслугах» 11.09.2023, 17:520 Почти 30 человек получили травмы на дорогах в Псковской области за неделю 11.09.2023, 17:400 Чемпионат и первенство Пскова по парковому ориентированию пройдут в Финском парке 11.09.2023, 17:370 Игорь Сопов: Идет тенденция на сокращение жалоб на проведение выборов
11.09.2023, 17:321 Рейтингомер: итоги выборов, падение яблочной аномалии и отставка в региональном правительстве 11.09.2023, 17:232 Игорь Иванов о губернаторе: У нас сложился особый уровень партнерства и доверия 11.09.2023, 17:150 Псковичи могут принять участие во всероссийской ИТ-олимпиаде 11.09.2023, 17:120 Сбербанк продолжает работу над открытием филиала в Китае
11.09.2023, 17:040 Сказка моей мечты: театр Елены Камбуровой представил псковичам пушкинское Зазеркалье 11.09.2023, 17:020 «Гайд-парк»: Игорь Сопов о предварительных итогах ЕДГ-2023. ВИДЕО 11.09.2023, 16:400 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 11 сентября 11.09.2023, 16:310 Пожилого великолучанина наказали за кражу муниципального имущества
11.09.2023, 16:220 Светофоры заработали на пересечении улиц Розы Люксембург и Петровской в Пскове 11.09.2023, 16:200 «Постскриптум»: Итоги выборов, приезд Володина и сквер Дружбы. ВИДЕО 11.09.2023, 16:130 Борис Елкин о парке на берегу реки Милевки: Получился народный проект 11.09.2023, 15:580 Более 13 километров трассы Порхов – Успенье ввели в эксплуатацию после ремонта
11.09.2023, 15:380 Магазин «Деревня Соловьи» на улице Вокзальной в Пскове переезжает 11.09.2023, 15:370 Три картины Григорьева псковский музей отправил в Санкт-Петербург 11.09.2023, 15:220 Сбербанк профинансировал сделки слияния и поглощения на полтриллиона рублей 11.09.2023, 15:160 Почти 200 человек проголосовали в СИЗО на выборах в Псковской области
11.09.2023, 15:090 Нетрезвого водителя мопеда задержали в Великих Луках 11.09.2023, 14:592 Армен Мнацаканян: Выборы показали, что мы оправдали кредит доверия 11.09.2023, 14:540 Песков: Если Путин станет кандидатом на выборах, конкурентов у него не будет 11.09.2023, 14:460 Две трети внешней торговли РФ перешли на дружественные валюты — «Сбер»
11.09.2023, 14:350 Почему не работают светофоры на пересечении улиц Розы Люксембург и Петровской, выясняют в Пскове 11.09.2023, 14:261 Игорь Сопов: Интерес к ДЭГ оказался выше у старшего поколения псковичей 11.09.2023, 14:240 Интерес к первичке вернется вновь - Сергей Бабин 11.09.2023, 14:230 Жаркое начало недели прогнозируют в Псковской области
11.09.2023, 14:170 Избивающему сожительницу мужчине из Дедовичского района ограничили свободу 11.09.2023, 14:050 Выборы губернатора Псковской области 2023/2018. ИНФОГРАФИКА 11.09.2023, 13:470 Фотофакт: Светофоры не работают на перекрестке улиц Розы Люксембург и Петровской в Пскове 11.09.2023, 13:450 Что Фёдор Тютчев хотел передать сегодняшним управленцам
11.09.2023, 13:431 Почти 40% россиянок не хотят рожать - ВЦИОМ 11.09.2023, 13:351 Интерактив: В подвале в ожидании чуда 11.09.2023, 13:240 Андрей Турчак: Успех «Единой России» на выборах-2023 - хороший задел на будущий год 11.09.2023, 13:190 Игорь Сопов: Ситуацию с «посторонним» на УИК в Куньинском районе доводят до абсурда
11.09.2023, 13:130 В Пскове водитель легковой автомашины сбил велосипедистку. ФОТО 11.09.2023, 13:120 Водитель не пострадал в ДТП с наездом на лося в Пскове. ФОТО 11.09.2023, 13:060 Станислав Суслов покидает пост руководителя аппарата правительства Псковской области 11.09.2023, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»
11.09.2023, 12:550 Кампания по вакцинации против гриппа стартовала в России 11.09.2023, 12:440 «Михайловское» принимает участие в XVI съезде Сообщества Пушкинских музеев 11.09.2023, 12:321 Игорь Сопов: На выборах-2023 проголосовало на 30 тысяч больше псковичей, чем в 2018 году 11.09.2023, 12:310 «Постскриптум»: Итоги выборов, приезд Володина и сквер Дружбы
11.09.2023, 12:230 Международный фестиваль духовых оркестров «Михайловский бастион» пройдет в Великих Луках 11.09.2023, 12:190 Наталья Федорова: Наш вектор — дальнейшее развитие Псковского района 11.09.2023, 12:180 Жалобу на незаконную агитацию рассматривают псковские правоохранители 11.09.2023, 12:110 Клещи покусали почти 170 человек в Псковской области за неделю
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru