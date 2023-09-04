Спорт

Сменивший гражданство США на российское боец Джефф Монсон стал депутатом

Боец ММА Джефф Монсон стал депутатом башкирского парламента по итогам выборов в госсобрание-курултай Башкирии, говорится в сообщении интернет-газеты регионального отделения партии «Единая Россия» «ЕР-Башкортостан».

В Башкирии 10 сентября прошли выборы в региональный парламент. По итогам голосования лидером стала «Единая Россия», набравшая 68,92% голосов. КПРФ поддержали 11,71% избирателей, ЛДПР – 7,73%, партию «Справедливая Россия – за правду» – 7,39%, «Новых людей» – 3,41%, уточняет РИА Новости.

Интернет-издание регионального отделения партии «Единая Россия» опубликовало список новых депутатов госсобрания-курултай региона. В списке значится Джефф Монсон от партии «Единая Россия».

Монсон родился в США и большую часть карьеры провел под американским флагом, но в марте 2013 года заявил, что готов сменить гражданство США на гражданство Российской Федерации. В 2018 году Монсон получил российское гражданство и в сентябре того же года был избран в Совет депутатов городского округа Красногорск. В 2020 году Монсон переехал в Уфу и открыл школу джиу-джитсу и грэпплинга. В мае 2023 года боец отказался от американского гражданства.

Джефф Монсон посещал Псковскую область. В 2015 году в рамках визита в регион американский спортсмен принял участие в праздничном параде воинов Псковского гарнизона в Пскове по случаю Дня защитника Отечества и почтил память 84-х десантников 6-ой роты. После состоялась встреча с бывшим вице-губернатором Максимом Жаворонковым. Спортсмену подарили выполненный псковскими кузнецами герб Псковской области, а также вручили десантную тельняшку и берет.

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В ноябре 2019 года спортсмен посетил первенство по боксу на приз мотоклуба «Ночные волки» в Пскове.