Спорт

Псковичи завоевали медали на соревнованиях по рукопашному бою в Ленинградской области

Девять медалей завоевали псковичи на соревнованиях по рукопашному бою, которые прошли в Ленинградской области и были посвящены памяти подполковника артиллерийских войск России Дмитрия Матвеенко. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Фото: пресс-служба администрации Пскова

10 спортсменов спортивной школы «Мастер» успешно выступили на состязаниях и под руководством тренера Рафаэля Керимова. Ребята завоевали три «золота», четыре «серебра» и две «бронзы».

В администрации выразили поздравления спортсменам и тренеру в связи с новыми спортивными достижениями.