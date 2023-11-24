Спорт

Великолучане войдут в молодежную сборную России по стрельбе из лука

Всероссийские соревнования по стрельбе из лука «Надежды России» завершились в Великих Луках 26 ноября. Об этом сообщил глава города Николай Козловский в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Николай Козловский / Telegram

Псковскую область представляла команда великолукских лучников. По итогам состязаний им удалось завоевать одну командную и одну личную серебряную медаль. Также великолучанин Александр Чернецов выполнил норматив кандидата в мастера спорта, а Мария Федотова и Кристина Ковалёва выполнили нормы первого разряда.

Кроме того, великолучане войдут в молодежную сборную страны.

«Скоро будет опубликован список заслуживших эту честь! Поздравляю великолукских спортсменов и тренера нашей сборной Виталия Николаевича Андреева с достойными результатами!» - добавил Николай Козловский.