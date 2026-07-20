Международный день шахмат: в Псковской области вспоминают Александра Петрова

Сегодня профессионалы и любители отмечают Международный день шахмат. Древнейшая игра, над которой проводили часы и даже дни мудрецы и цари, сегодня доступна каждому школьнику. В Опочке этот вид спорта особенно любим, и не случайно. Отсюда родом Александр Петров (1799–1867) — первый русский шахматный мастер, теоретик и писатель, чей вклад в популяризацию шахмат в стране невозможно переоценить, сообщил вице-спикер Законодательного Собрания Псковской области Игорь Дитрих на своей странице «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Игорь Дитрих / «ВКонтакте»

Александр Петров был сильнейший шахматист России первой половины XIX века. Уже в 15 лет он победил одного из лучших игроков Петербурга. Также он является автором первого русского учебника по шахматам «Шахматная игра, приведённая в систематический порядок» (1824). Эту книгу читали Александр Пушкин, Иван Тургенев, Николай Чернышевский и другие известные люди. И, конечно, она является настольной для многих шахматистов. Кроме того, Александр Петров внёс вклад и в шашки: издал первое в России руководство по шашечной игре; в его честь назван эндшпиль «Треугольник Петрова».