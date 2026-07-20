Сборная Испании выиграла чемпионат мира по футболу

Сборная Испании победила команду Аргентины со счетом 1:0 и выиграла чемпионат мира по футболу.

Основное время финального матча в Нью-Йорке завершилось без голов. Единственный мяч на 106-й минуте забил Ферран Торрес. К этому времени аргентинцы играли в меньшинстве: в компенсированное ко второму тайму время полузащитник Энцо Фернандес получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

На фото: лидер сборной Аргентины Лионель Месси и молодой испанский футболист Ламин Ямаль

Сборная Испании во второй раз в истории выиграла чемпионат мира. По этому показателю испанцы сравнялись с командами Франции и Уругвая (по две победы). Рекордсменом остается сборная Бразилии (пять чемпионств), далее следуют команды Италии, Германии (по четыре) и Аргентины (три). Один раз чемпионом мира становилась Англия, которая по итогам этого чемпионата стала третьей.

Отметим, что в церемонии награждения победителей принял участие президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп. Чемпионат мира проходил в США, Канаде и Мексике. Впервые в финальной стадии турнира участвовали 48 команд.

Лучшим игроком ЧМ-2026 признан капитан сборной Испании Родри. Его соотечественник, 19-летний центральный защитник Пау Кубарси стал лучшим молодым игроком. «Золотая перчатка» — приз лучшему вратарю турнира — также достался испанцу, Унаи Симону. 7 матчей из восьми он завершил без пропущенных мячей. Кроме того, голкипер побил рекорд чемпионатов мира по «сухой серии».

Футболист сборной Испании Ламин Ямаль вошел в пятерку самых молодых чемпионов мира. Как отмечает «Лента.ру», он выиграл чемпионат мира-2026 в возрасте 19 лет и 6 дней. Более молодыми чемпионами мира становились Пеле (17 лет 249 дней) и Роналдо (17 лет 298 дней), а также итальянец Джузеппе Бергоми (18 лет 174 дня).

Первым игроком в истории, который становился лучшим бомбардиром на двух чемпионатах мира (2022, 2026 гг.) стал француз Килиан Мбаппе. На ЧМ-2026 он забил 10 мячей и стал обладателем «Золотой бутсы». «Серебряную бутсу» получил аргентинец Лионель Месси (8 голов), обладателями «Бронзовой бутсы» стали англичанин Джуд Беллингем и норвежец Эрлинг Холанд (по 7 забитых мячей).

Фото: Газета.Ру