В Великих Луках завершился двухдневный турнир по велоспорту на призы облсовпрофа

Вчера, 19 июля, в Великих Луках завершился второй день регионального турнира по велоспорту на призы председателя Псковского областного совета профсоюзов, сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе.
Фото: Псковский областной совет профсоюзов
На второй день турнира спортсмены приняли участие в групповой гонке.
«Мы вернулись в велоспорт, и этот турнир уже второй раз проходит на нашей площадке в Великих Луках. Мы совместно с министерством спорта поддержали это решение, и я рад, что оно себя оправдало. Мы увидели более 60 участников, которые показали высокий уровень подготовки и настоящий спортивный характер. Индивидуальные гонки проверили выносливость, а групповые заезды подарили зрелищность и командный дух. Профсоюзы заботятся о здоровье трудящихся и популяризации спорта, и мы продолжим эту традицию. Поздравляю всех победителей и желаю новых достижений! Спасибо каждому участнику и организатору за этот праздник!» - прокомментировал двухдневный турнир председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.