В Великих Луках завершился двухдневный турнир по велоспорту на призы облсовпрофа

Вчера, 19 июля, в Великих Луках завершился второй день регионального турнира по велоспорту на призы председателя Псковского областного совета профсоюзов, сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе.

Фото: Псковский областной совет профсоюзов

На второй день турнира спортсмены приняли участие в групповой гонке.