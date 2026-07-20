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В Великих Луках завершился двухдневный турнир по велоспорту на призы облсовпрофа

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Вчера, 19 июля, в Великих Луках завершился второй день регионального турнира по велоспорту на призы председателя Псковского областного совета профсоюзов, сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе. 

Фото: Псковский областной совет профсоюзов

На второй день турнира спортсмены приняли участие в групповой гонке.

 
«Мы вернулись в велоспорт, и этот турнир уже второй раз проходит на нашей площадке в Великих Луках. Мы совместно с министерством спорта поддержали это решение, и я рад, что оно себя оправдало. Мы увидели более 60 участников, которые показали высокий уровень подготовки и настоящий спортивный характер. Индивидуальные гонки проверили выносливость, а групповые заезды подарили зрелищность и командный дух. Профсоюзы заботятся о здоровье трудящихся и популяризации спорта, и мы продолжим эту традицию. Поздравляю всех победителей и желаю новых достижений! Спасибо каждому участнику и организатору за этот праздник!» - прокомментировал двухдневный турнир председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.
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Иванов Игорь Олегович

Иванов Игорь Олегович

Председатель Псковского областного совета профсоюзов

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