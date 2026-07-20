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Пскович победил на первенстве России по тройному прыжку с личным рекордом

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Псковский спортсмен Хасан Гайрабеков принял участие в первенстве России U16 по лёгкой атлетике среди юношей и девушек до 16 лет и стал лучшим в тройном прыжке с результатом 13 метров 90 сантиметров. Об этом пишет глава города Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Фото: Борис Елкин / Telegram-канал

«И это его личный рекорд! За этими цифрами стоят не только талант и упорство самого спортсмена, но и тысячи часов изнурительных тренировок, стальной характер и колоссальная работа его наставника. От всей души благодарим тренера Хасана – Веру Яковлеву. Её профессионализм, терпение и преданность делу стали важнейшей составляющей этой победы», - пишет глава города.

По его словам, такие достижения – не просто личный успех, а повод для гордости всего Пскова. Они доказывают, что у нас растут талантливые ребята, а псковские спортивные школы способны воспитывать чемпионов всероссийского уровня.

«Поздравляем Хасана и Веру Васильевну! Пусть эта золотая медаль станет лишь первым шагом на пути к новым грандиозным победам!» - поздравил спортсмена Борис Елкин.
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