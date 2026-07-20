Пскович победил на первенстве России по тройному прыжку с личным рекордом

Псковский спортсмен Хасан Гайрабеков принял участие в первенстве России U16 по лёгкой атлетике среди юношей и девушек до 16 лет и стал лучшим в тройном прыжке с результатом 13 метров 90 сантиметров. Об этом пишет глава города Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.
Фото: Борис Елкин / Telegram-канал
По его словам, такие достижения – не просто личный успех, а повод для гордости всего Пскова. Они доказывают, что у нас растут талантливые ребята, а псковские спортивные школы способны воспитывать чемпионов всероссийского уровня.