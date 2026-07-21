Псковские спортсмены стали чемпионами первого кубка по джампинг-фитнесу в Витебске

Первый кубок Республики Беларуси по джампинг-фитнесу прошел в минувшие выходные, 18 и 19 июля, в Витебске в рамках юбилейного 35-го фестиваля «Славянский базар». По итогам соревнований в Псков уехали две золотые медали, одна бронзовая и кубок Гран-при, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.
Фотографии: организаторы мероприятия
Российская Федерация была представлена несколькими командами из разных городов. Псков представляла сборная команда «Вики Спорт» под руководством главного тренера Виктории Трениной.
По итогам соревнований в Псков уехали две золотые медали, одна бронзовая и кубок Гран-при.
В спортивных номинациях:
- Эрика Тренина завоевала золото в категории Соло дети от 2 до 6 лет;
- Мила Селянина выиграла золото в категории Соло дети от 7 до 8 лет;
- Команда «Вики Спорт» получила бронзу в номинации Pony 18+.
В фестивальных дисциплинах шоу «Служебный роман» завоевало кубок Гран-При.
Кроме того, Виктория Тренина выступила судьей по артистизму в рамках официального кубка.