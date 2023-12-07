Спорт

Музей спорта Псковского края вышел в финал Всероссийского конкурса

Музей спорта и олимпийского движения Псковского края прошел два отборочных этапа и вышел в финал всероссийского конкурса «История студенческого спорта». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

Фото здесь и далее: Музей спорта Псковского края

Конкурс организован Российским спортивным студенческим союзом по трём номинациям: «Лучший проект по созданию музея студенческого спорта (музейной экспозиции)», «Лучший действующий музей студенческого спорта (музейная экспозиция)», «Лучшее просветительское мероприятие по истории физического воспитания и студенческого спорта».

Музей спорта Псковского края (структурное подразделение Великолукской государственной академии физической культуры и спорта) прошел в финал в номинации «Лучший действующий музей студенческого спорта (музейная экспозиция)».

Финал Конкурса состоится 8 декабря в рамках X всероссийского форума «Актуальные вопросы развития студенческого спорта» в Санкт-Петербурге.

В номинации «Лучший действующий музей студенческого спорта (музейная экспозиция)» за победу будут бороться 10 финалистов. Помимо великолучан, это представители Москва, Московской области, Санкт-Петербурга, Казани, Ставрополя, Архангельска, Тамбова и Томска.

Музей спорта Псковского края будет представлять Валентина Садченко, специалист по учету музейных предметов.