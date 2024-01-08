Спорт

Каток открыли на острове Дятлинка в Великих Луках

Каток открыли на острове Дятлинка в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Спортивная школа олимпийского резерва "Экспресс" с 8 января 2024 года открывает ледовый каток на острове Дятлинка», - сообщили в администрации.

Каток будет работать с 11:00 до 21:00.

Как уточняет Туристский информационный центр Псковской области, также продолжают работать катки в Печорах на улице Карьерной, 1, на одной из спортивных площадок городского стадиона в Гдове, на городском стадионе Опочки.

В Пскове можно покататься на катке в Летнем саду. Время работы: с понедельника по четверг – с 15:00 до 21:30, в пятницу – с 15:00 до 22:00, в субботу – с 11:00 до 22:00, а в воскресенье – с 11:00 до 21:30.

Ждет любителей катания и каток в Финском парке города Пскова. В рабочие дни каток работает с 16:00 до 22:00, в выходные – с 12:00 до 22:00.