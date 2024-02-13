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Спорт

Зимний марафон «Сила России» стартует в Псковской области

13.02.2024 16:16|ПсковКомментариев: 0

Партия «Единая Россия» дала старт всероссийскому зимнему марафону «Сила России». В течение месяца партия вместе с Минспортом проведёт по всей стране тематические спортивные недели, в том числе мероприятия запланированы в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

Фото здесь и далее: «Единая Россия»

«Псковская область с огромным удовольствием присоединится к всероссийскому зимнему марафону "Сила России". После проведения летнего марафона было огромное количество положительных отзывов, и наши ребята до сих пор находятся под впечатлением от большой открытой тренировки по боксу, которую провел титулованный боксер Артур Акавов», - рассказал председатель регионального совета сторонников партии «Единая Россия», депутат Псковского областного Собрания Игорь Дитрих. 

В ходе зимнего марафона в Псковской области планируют открыть площадки как в спортивных залах, так и на улице. Спортивные мероприятия включат в себя неделю лыжного спорта, спорта на коньках, масленичную спортивную неделю. Также состоятся инклюзивные и семейные мероприятия. В течение февраля-марта на площадках Псковской области пройдут утренние зарядки, спортивные комплексы определят время для бесплатных занятий на своей территории, а спортивные федерации организуют несколько открытых турниров для всех желающих и проведут мастер-классы с участием знаменитых спортсменов. 

Мероприятия марафона «Сила России» – фестивали, конкурсы, открытые тренировки и мастер-классы от известных спортсменов – будут идти в России до 17 марта, сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на запуске марафона в Ханты-Мансийске.

«Это один из самых молодых проектов партии. В прошлом году мы провели летний этап. Посмотрели, какое количество спортсменов, любителей массового спорта он объединил, и приняли решение о проведении зимнего этапа. Уверен, марафон "Сила России" будет проходить ежегодно», - сказал Андрей Турчак.

Он отметил, что развитию спорта в стране уделяется особое внимание.

«Президент Владимир Путин поддерживает развитие массового спорта и спорта высших достижений. По федеральным программам открываются новые Дворцы спорта, спортивные секции. "Единая Россия" реализует партийный проект "Zа самбо", создаёт "Шахматные клубы Сергея Карякина" на базе штабов общественной поддержки в регионах. Вместе с правительством партия реализует программу развития спорта и открытия спортивных объектов», - напомнил Андрей Турчак.

Председатель оргкомитета спортивного марафона, трёхкратный победитель Олимпийских игр и многократный чемпион мира по греко-римской борьбе Александр Карелин сообщил, что зимний марафон «Сила России» включает в себя неделю лыжного спорта, спорта на коньках, инклюзивные и семейные площадки, многое другое.

«Летом больше 200 тысяч участников "Силы России" получили возможность пообщаться с маститыми спортсменами, тренерами, найти для себя предпочтительные виды спорта. Уверен, с зимним стартом будет так же. Президент каждый день напоминает, что мы должны быть сильными – каждый по отдельности и государство в целом. Поэтому желаю вам уверенности в правильности выбранного спортивного пути», - сказал он.

С 23 по 25 февраля «Единая Россия» проведёт лыжные выходные, где основным мероприятием станет фестиваль лыжного спорта «Гонка Легкова» с участием олимпийских чемпионов в Московской области; с 26 февраля - неделю спорта на коньках, с 4 марта – неделю женского здоровья, а с 11 марта – семейную спортивную Масленицу. Зарегистрироваться для участия в мероприятиях марафона можно на сайте «Силы России».

«Именитые спортсмены вновь встретятся с жителями регионов и проведут для них специальные тренировки. В этом сезоне мы сделали акцент не только на зимних видах спорта, но и на семейных активностях. У нас появились семейные тренировки по разным видам спорта, а также занятия для будущих мам. Рассчитываем, что зимняя "Сила России" станет по-настоящему семейной!» - отметила председатель Центрального совета сторонников «Единой России», депутат Госдумы Ольга Занко.

Она приняла участие в мастер-классе по конькобежному спорту с олимпийской чемпионкой, депутатом Госдумы Светланой Журовой на главной площади Северного речного вокзала в Москве.

Спортивные мероприятия состоялись и в других регионах. В Ленинградской области «Единая Россия» организовала открытую тренировку по следж-хоккею для участников СВО с инвалидностью, в ДНР - тренировку по самбо для детей разного возраста. В ЛНР проводят массовую «Зарядку с чемпионом».

Напомним, с 1 июня по 12 августа 2023 года сторонники партии провели летний этап марафона «Сила России». В нём приняли участие более 200 тысяч человек. В регионах проходили бесплатные занятия в спортивных центрах, групповые занятия, мастер-классы, массовые зарядки с чемпионами и сдача нормативов ГТО. Участие могли принять и люди с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятия проходили вместе с Минспорта РФ, ДОСААФ и спортивными федерациями с участием известных спортсменов. Марафон «Единой России» также поддержали более тысячи некоммерческих организаций.

Теги: #Единая Россия #спорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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