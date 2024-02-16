Турнир по настольному теннису «Кубок ТТплэй РФ» завершился в Пскове

VIII открытый турнир по настольному теннису «Кубок ТТплэй РФ», который проходил на протяжении двух дней, завершился в Пскове. Участие в нем приняли 72 спортсмена из Псковской, Тверской и Мурманской областей, а также из Санкт-Петербурга и Карелии. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил вице-спикер Псковского областного Собрания, руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman Юрий Сорокин.
Фото здесь и далее: Юрий Сорокин / «ВКонтакте»
Побороться за победу приехали также 6 мастеров спорта, в том числе третья ракетка страны Никита Артеменко. По итогам соревнований спортсмены клуба Nordman показали очень высокие результаты: они заняли верхние строчки турнирной таблицы в парном и в личном разрядах, а Алеся Голубович и Михаэль Левин стали лучшими среди юниоров.
Итоги турнира оказались следующими:
Парный разряд:
Личный разряд:
Женский зачёт:
Лучшая юниорка Алеся Голубович (клуб Nordman). Лучший юниор Михаэль (Левин клуб Nordman). Победитель утешительного финала Cемён Волков (Санкт-Петербург).
«Поздравляем всех победителей! Молодцы! Так держать!» - отметил Юрий Сорокин.