Спорт

Турнир по настольному теннису «Кубок ТТплэй РФ» завершился в Пскове

VIII открытый турнир по настольному теннису «Кубок ТТплэй РФ», который проходил на протяжении двух дней, завершился в Пскове. Участие в нем приняли 72 спортсмена из Псковской, Тверской и Мурманской областей, а также из Санкт-Петербурга и Карелии. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил вице-спикер Псковского областного Собрания, руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman Юрий Сорокин.

Фото здесь и далее: Юрий Сорокин / «ВКонтакте»

Побороться за победу приехали также 6 мастеров спорта, в том числе третья ракетка страны Никита Артеменко. По итогам соревнований спортсмены клуба Nordman показали очень высокие результаты: они заняли верхние строчки турнирной таблицы в парном и в личном разрядах, а Алеся Голубович и Михаэль Левин стали лучшими среди юниоров.

Итоги турнира оказались следующими:

Парный разряд:

Первое место: Никита Артеменко и Рамиль Мутыгуллин (Санкт-Петербург, клуб Nordman);

Второе место: Илья Вульфсон (Санкт-Петербург, клуб Nordman) и Михаэль Левин (клуб Nordman);

Третье место: Егор Ананьев (Санкт-Петербург) и Виталий Шудегов (клуб Nordman).

Личный разряд:

Первое место: Никита Артеменко (Санкт-Петербург, клуб Nordman);

Второе место: Рамиль Мутыгуллин (Санкт-Петербург, клуб Nordman);

Третье место: Александр Винокуров (Санкт-Петербург);

Четвертое место: Илья Вульфсон (Санкт-Петербург, клуб Nordman);

Пятое место: Сергей Савельев (Санкт-Петербург);

Шестое место: Егор Ананьев (Санкт-Петербург).

Женский зачёт:

Первое место: Дарья Шамахова (Санкт-Петербург);

Второе место: Инна Морозова (Санкт-Петербург);

Третье место: Анастасия Ильина (клуб Nordman).

Лучшая юниорка Алеся Голубович (клуб Nordman). Лучший юниор Михаэль (Левин клуб Nordman). Победитель утешительного финала Cемён Волков (Санкт-Петербург).

«Поздравляем всех победителей! Молодцы! Так держать!» - отметил Юрий Сорокин.