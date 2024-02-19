Спорт

Шесть псковских ветеранов СВО поборются за межрегиональный «Кубок защитников Отечества»

Третий межрегиональный «Кубок защитников Отечества» состоится в Калужской области с 21 по 24 февраля. В соревнованиях примут участие более 200 ветеранов специальной военной операции из 28 регионов Центрального и Северо-Западного федеральных округов. От Псковской области участие примут шесть спортсменов-ветеранов СВО и два тренера (один из тренеров выступает как спортсмен). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе фонда «Защитники Отечества».

Фото здесь и далее: пресс-служба фонда «Защитники Отечества»

Организаторами турнира выступили фонд «Защитники Отечества», паралимпийский комитет России, правительство Калужской области и всероссийская федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Состязаться ветераны спецоперации будут в пулевой стрельбе, армрестлинге, стрельбе из лука, пауэрлифтинге, настольном теннисе и волейболе сидя. Кроме того, будут организованы мастер-классы по этим видам спорта.

Торжественная церемония открытия состоится 22 февраля на ледовой арене дворца спорта «Центральный». В ней примут участие председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, президент паралимпийского комитета России, член наблюдательного совета фонда Павел Рожков, Герой России, член наблюдательного совета фонда Алексей Романов, губернатор Калужской области Владислав Шапша.

В этот же день пройдет совещание с руководителями филиалов фонда «Защитники Отечества», органов исполнительной власти в области физкультуры и спорта, региональных отделений ПКР и спортивных федераций в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. С докладами в ходе мероприятия выступят председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, президент паралимпийского комитета России Павел Рожков, министр спорта Калужской области Олег Сердюков, а также представители других регионов.

Участники совещания обсудят создание условий для занятий адаптивной физкультурой и спортом ветеранами СВО, получившими травмы или инвалидность, а также опыт регионов по реабилитации героев спецоперации, и практики привлечения их к занятиям физической культурой и спортом. Также чемпионы-паралимпийцы проведут паралимпийский урок и мастер-классы по различным видам спорта.

Также в рамках проведения «Кубка защитников Отечества» пройдет творческий фестиваль с участием ветеранов специальной военной операции и членов их семей. Завершится турнир церемонией награждения и торжественной церемонией закрытия.