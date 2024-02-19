Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
Два хита псковской кухни
Академия Слуха» подарки 1+1
2024 вызовы и угрозы
гастропаб «Пабло»
Псков кофейни и пекарни
«Зенча-Псков» кто там?
профсоюзный дайджест-2023
 
 
 
ещё Спорт 19.02.2024 11:550 Псковские футболисты одержали победу над командой «Зенит» в Петербурге 19.02.2024 16:330 Псковичи привезли награды с чемпионата и первенства СЗФО по брейкингу 19.02.2024 16:160 Шесть псковских ветеранов СВО поборются за межрегиональный «Кубок защитников Отечества» 19.02.2024 13:160 Псковский футболист получил красную карточку за ругательства в Петербурге 19.02.2024 13:070 Воспитанники спортшколы «Бригантина» стали победителями соревнований по спортивной аэробике «Древний Псков» 19.02.2024 11:550 Псковские футболисты одержали победу над командой «Зенит» в Петербурге
 
 
 
Самое популярное 12.02.2024 14:096 Названа предположительная причина ДТП со школьным автобусом в Пушкиногорском районе 13.02.2024 07:342 Ещё два ДТП с участием автобусов произошло в Псковской области 16.02.2024 20:220 Известный псковский фотограф Дмитрий Марков умер на 42-м году жизни 15.02.2024 07:000 С пятью погибшими военнослужащими простились в Псковской области 13.02.2024 16:233 Фатум или мистика «Провала»: пушкиногорцы строят догадки о причине ДТП с автобусом
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Спорт

Шесть псковских ветеранов СВО поборются за межрегиональный «Кубок защитников Отечества»

19.02.2024 16:16|ПсковКомментариев: 0

Третий межрегиональный «Кубок защитников Отечества» состоится в Калужской области с 21 по 24 февраля. В соревнованиях примут участие более 200 ветеранов специальной военной операции из 28 регионов Центрального и Северо-Западного федеральных округов. От Псковской области участие примут шесть спортсменов-ветеранов СВО и два тренера (один из тренеров выступает как спортсмен). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе фонда «Защитники Отечества». 

Фото здесь и далее: пресс-служба фонда «Защитники Отечества»

Организаторами турнира выступили фонд «Защитники Отечества», паралимпийский комитет России, правительство Калужской области и всероссийская федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Состязаться ветераны спецоперации будут в пулевой стрельбе, армрестлинге, стрельбе из лука, пауэрлифтинге, настольном теннисе и волейболе сидя. Кроме того, будут организованы мастер-классы по этим видам спорта.

Торжественная церемония открытия состоится 22 февраля на ледовой арене дворца спорта «Центральный». В ней примут участие председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, президент паралимпийского комитета России, член наблюдательного совета фонда Павел Рожков, Герой России, член наблюдательного совета фонда Алексей Романов, губернатор Калужской области Владислав Шапша.

В этот же день пройдет совещание с руководителями филиалов фонда «Защитники Отечества», органов исполнительной власти в области физкультуры и спорта, региональных отделений ПКР и спортивных федераций в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. С докладами в ходе мероприятия выступят председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, президент паралимпийского комитета России Павел Рожков, министр спорта Калужской области Олег Сердюков, а также представители других регионов.

 

Участники совещания обсудят создание условий для занятий адаптивной физкультурой и спортом ветеранами СВО, получившими травмы или инвалидность, а также опыт регионов по реабилитации героев спецоперации, и практики привлечения их к занятиям физической культурой и спортом. Также чемпионы-паралимпийцы проведут паралимпийский урок и мастер-классы по различным видам спорта.

Также в рамках проведения «Кубка защитников Отечества» пройдет творческий фестиваль с участием ветеранов специальной военной операции и членов их семей. Завершится турнир церемонией награждения и торжественной церемонией закрытия.

Теги: #спорт
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Празднуете ли вы День святого Валентина?
В опросе приняло участие 451 человек
19.02.2024, 16:330 Псковичи привезли награды с чемпионата и первенства СЗФО по брейкингу 19.02.2024, 16:160 Шесть псковских ветеранов СВО поборются за межрегиональный «Кубок защитников Отечества» 19.02.2024, 16:060 Разворот через сплошную разметку стал причиной ДТП на трассе в Пскове 19.02.2024, 16:040 Концерт в честь Дня флага пройдет в псковской Родине 
19.02.2024, 15:590 Бесплатные вебинары о цифровых инструментах проведут для псковских бизнесменов 19.02.2024, 15:410 Группа «Наши» выступила в Пскове с концертом 19.02.2024, 15:330 «Гордозор»: Строительство нового моста через Пскову. ВИДЕО 19.02.2024, 15:230 Лекция о мемориальных кельях старцев Псково-Печерского монастыря пройдет в Пскове
19.02.2024, 15:200 Снег и до +1 градуса прогнозируют в Псковской области 20 февраля 19.02.2024, 15:100 Наркоманы ходят толпами: жители великолукской деревни жалуются на непрошенных гостей 19.02.2024, 15:050 В Петербурге рассказали о состоянии школьницы из Псковской области, пострадавшей в ДТП 19.02.2024, 14:520 В учреждениях псковского УФСИН готовятся к выборам президента России
19.02.2024, 14:460 Мошенники получили от псковичей еще около двух миллионов рублей 19.02.2024, 14:330 «Постскриптум»: Потери недели, борьба с доносчиками и изъятие квартир за долги. ВИДЕО 19.02.2024, 14:210 Марина Усачёва получила удостоверение депутата Великолукской городской Думы 19.02.2024, 14:160 Псковичи завоевали 12 медалей на соревнованиях по спортивной аэробике
19.02.2024, 14:111 В ЦИК призвали наказывать за «мертвые души» в списке подписавшихся 19.02.2024, 13:450 Снимки Пскова с 70-х годов представят на выставке «Фотография вне времени» 19.02.2024, 13:220 Две бутылки виски украли в великолукском магазине 19.02.2024, 13:160 Псковский футболист получил красную карточку за ругательства в Петербурге
19.02.2024, 13:090 Две новые базовые станции заработали в Бежаницком районе 19.02.2024, 13:070 Воспитанники спортшколы «Бригантина» стали победителями соревнований по спортивной аэробике «Древний Псков» 19.02.2024, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Потери недели, борьба с доносчиками и изъятие квартир за долги 19.02.2024, 13:020 Жителя Пскова лишили свободы за 24 кражи из гипермаркетов
19.02.2024, 12:520 Двух волков застрелили охотники в Новоржевском округе 19.02.2024, 12:480 Спрос на труд подростков растёт в Псковской области - исследование 19.02.2024, 12:470 Кому проиндексируют пенсии в апреле, ответили в СОЦПРОФ 19.02.2024, 12:450 Четыре человека погибли на дорогах Псковской области за неделю
19.02.2024, 12:430 «Постскриптум»: Потери недели, борьба с доносчиками и изъятие квартир за долги 19.02.2024, 12:400 Голосование за объекты благоустройства пройдет в Пскове 19.02.2024, 12:390 Новый врач функциональной диагностики трудоустроилась в псковский госпиталь 19.02.2024, 12:340 Начинается видеотрансляцию программы «ГорДозор» о строительстве нового моста через Пскову
19.02.2024, 12:330 В «Михайловское» прилетели лебеди 19.02.2024, 12:220 Комитет Госдумы одобрил проект об обязанности вузов вывешивать флаг России 19.02.2024, 12:120 Автомобиль Chrysler Voyager сгорел в Порхове 19.02.2024, 12:011 Начинается видеотрансляция программы «Летопись воинской славы Псковской земли»
19.02.2024, 12:000 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 19 февраля 19.02.2024, 11:550 Псковские футболисты одержали победу над командой «Зенит» в Петербурге 19.02.2024, 11:450 Минтруд подготовил проект правил охраны труда для работников гостиниц и кафе 19.02.2024, 11:360 Вейп и наушники похитили у опочанина под угрозой топора
19.02.2024, 11:312 Инфляция в январе в Псковской области почти приблизилась к 7% 19.02.2024, 11:250 Псковский Сретенский бал приглашает будущих участников на репетиции 19.02.2024, 11:210 Свободный доступ к трем рекам и озеру требуют открыть для жителей Гдовского района 19.02.2024, 11:150 Более 10 единиц оружия изъяли псковские росгвардейцы за неделю
19.02.2024, 11:132 Аты-баты, вы идете на дебаты? 19.02.2024, 11:040 «Гордозор»: Строительство нового моста через Пскову 19.02.2024, 11:040 Двоих мужчин и женщину в Великих Луках задержали за грабеж 19.02.2024, 10:570 Мужчина погиб при пожаре в Дно
19.02.2024, 10:531 Не дать истории умереть: кто спасет Анастасиевскую часовню в Пскове 19.02.2024, 10:470 Более 300 волонтеров готовы проводить голосование за объекты благоустройства в Псковской области 19.02.2024, 10:320 «Летопись воинской славы Псковской земли»: Русско-ливонская война 1480-1481 годов. Часть I 19.02.2024, 10:180 Стоимость полиса ОСАГО компенсировали 104 псковичам в 2023 году
19.02.2024, 10:011 С биркой за шкиркой 19.02.2024, 09:480 Двух подростков сбили на пешеходном переходе в Пскове 19.02.2024, 09:391 36% псковичей считают 23 февраля праздником всех мужчин — опрос 19.02.2024, 09:300 «Пабло»: псковский гастропаб с мексиканской перчинкой отмечает первый день рождения
19.02.2024, 09:150 Число приверженцев ЗОЖ сократилось в трети регионов России в 2023 году 19.02.2024, 09:000 В день орнитолога в «Михайловском» рассказали о редких птицах в мемориальных усадьбах 19.02.2024, 08:471 Псков занял 71 место в рейтинге городов России по строительству квартир 19.02.2024, 08:350 Псковичей стали чаще приглашать на работу за границу — аналитики
19.02.2024, 08:233 Латвия отгрузила России виски на рекордную сумму 19.02.2024, 08:111 Приставы взыщут с россиян 3,3 трлн рублей в пользу банков 19.02.2024, 07:560 Короткая рабочая неделя началась у россиян 19.02.2024, 07:350 В Минсельхозе сообщили о стабильной ситуации с ветпрепаратами и вакцинами
19.02.2024, 07:190 Снег с дождем ожидается на Северо-Западе России во второй половине недели 19.02.2024, 07:000 Директор псковского фитнес-клуба предупредил о неожиданных последствиях спорта 18.02.2024, 22:000 Кинолог рассказал, как отучить собаку постоянно требовать внимания 18.02.2024, 21:390 В Порховском районе продолжаются поиски пропавшей девочки
18.02.2024, 21:210 Нетрезвого водителя ВАЗ задержали в Себежском районе 18.02.2024, 21:002 Россиян предупредили об опасности растворимого кофе 18.02.2024, 20:390 В Госдуме рассказали, можно ли не платить налог за неиспользуемое авто 18.02.2024, 20:230 Турнир по настольному теннису «Кубок ТТплэй РФ» завершился в Пскове
18.02.2024, 20:200 Аналитики ожидают снижения цен на российском рынке вторичного жилья 18.02.2024, 20:000 Два автомобиля столкнулись на выезде из Пскова. ФОТО 18.02.2024, 19:400 Борис Елкин проконтролировал противогололёдную обработку в Пскове 18.02.2024, 19:200 Больше 1 500 школ и 1 600 детских садов построили в России с 2019 года
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru