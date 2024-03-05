Спорт

Футбольный клуб «Луки-Энергия» обыграл «Акрон-2» в товарищеском матче в Крымске

Футбольный клуб «Луки-Энергия» обыграл команду «Акрон-2» в товарищеском матче 7 марта. Игра состоялась в спортивном комплексе «Гигант» в городе Крымск Краснодарского края, сообщили Псковской Ленте Новостей в ФК.

Фото здесь и далее: Telegram-канал «Впервые на этом стадионе»

Футболисты из Великих Лук обыграли соперников со счетом 2:0. Голы забили Манвел Агаронян и Никита Шепет.

Главный судья соревнований – Владислав Шипков (Белореченск). Помощники – Виталий Гернец (Крымск) и Дмитрий Михайличенко (Славянск на Кубани).