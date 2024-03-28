Спорт

Основной круг псковского марафона Мехуборка-2024 составит 10,55 км

Основной круг соревнований для трех дистанций псковского марафона Мехуборка-2024 составит 10,55 км, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы соревнований.

«Для дистанции 10,55 км - это один круг, для полумарафона - два круга, а для марафона и эстафеты - четыре круга», - пояснили организаторы.

Старая крепость, Покровская башня, набережная реки Великой, Псковский Кром и Троицкий собор, Ольгинский мост и Финский парк - неизменное сопровождение маршрута забега.

Транзитная зона для участников полумарафона, марафона и эстафеты, а также старт и финиш всех дистанций находятся на стадионе «Машиностроитель».

Соревнования по бегу в рамках псковского марафона Мехуборка состоятся в областном центре 21 апреля. Более тысячи спортсменов из тридцати регионов страны примут участие в забеге. Любителям бега предложен выбор из пяти дистанций: 1 км, 5 км, 10,55 км, 21,1 км и 42,2 км. Также состоятся детские старты на 200 и 400 метров.

Впервые в рамках марафона пройдет марафонская эстафета, в рамках которой спортивные клубы и корпоративные команды поборются за кубок чемпионов.

Регистрация: https://reg.o-time.ru/start/24006