Спорт

Псковскому марафону Мехуборка-2024 будет посвящен брифинг в пресс-центре ПЛН

21 апреля в Пскове состоится Псковский марафон Мехуборка-2024. Этому событию будет посвящен очередной онлайн-брифинг, который пройдет в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» сегодня, 16 апреля.

Сколько участников в этом году заявилось на марафон? Можно ли еще подать заявку? Какая из заявленных дистанций, судя по количеству поступивших заявок, самая популярная? Как изменится схема движения транспорта в связи с проведением марафона? Какие призы и бонусы ждут участников? Почему ГК «Мехуборка» поддерживает эти соревнования? На эти и другие вопросы ответят организаторы Псковского марафона Мехуборка-2024 Александр Кузьмин и Артур Екабсон, а также директор псковского филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») Александр Киселев.

Начало брифинга в 16.00. Как обычно, на YouTube-канале Псковской Ленты Новостей и в группе ПЛН в социальной сети «ВКонтакте» будет организована видеотрансляция.