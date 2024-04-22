Спорт

Стартовал набор волонтеров на встречу воздухоплавателей в Великих Луках

Предварительный набор волонтеров на 28-ю Международную встречу воздухоплавателей стартовал в Великих Луках сегодня, 23 апреля. Об этом сообщили в Telegram-канале «Воздухоплавание | Великие Луки».

Помочь в проведении большого праздника могут все желающие старше 18 лет.

Для этого необходимо заполнить анкету на сайте flymonitor.ru

«Желающие стать волонтерами должны быть готовы к интересной, насыщенной, но тяжелой и, возможно, круглосуточной работе. Отметим, что 28-я Международная встреча воздухоплавателей пройдет в городе на Ловати с 9 по 16 июня», - добавили организаторы.

Генеральным спонсором мероприятия выступает ПАО «Газпром».