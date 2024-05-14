Спорт

Почти 50 заявок подали на участие во встрече воздухоплавателей в Великих Луках

49 официальных заявок от пилотов из разных регионов России и зарубежных стран поступило в адрес организационного комитета XXVIII Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

Фото: администрация Великих Лук

Свои заявки на участие во встрече прислали аэронавты из Белоруссии, Казахстана, Армении и Узбекистана. Таким образом, встреча воздухоплавателей в Великих Луках в этом году не только подтвердила свой статус международной, но и расширила географию участников.

Напомним, в связи с необходимостью обеспечения безопасности в этом году Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках будет проходить без массовых мероприятий. «Кей-граб», открытие и закрытие встречи будут транслироваться онлайн.

«Тем не менее великолучане смогут насладиться зрелищем парящих над городом аэростатов. Оргкомитет готовит ряд ярких, интересных полётов, в том числе в рамках празднования Дня России. Детали пока не разглашаются», - поделились в администрации.

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Кроме того, как сообщили в оргкомитете встречи, в настоящее время идёт подготовка двух новых великолукских пилотов, имена которых будут обнародованы позже.

Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках пройдёт в этом году с 9 по 16 июня. В рамках встречи состоятся 29-й чемпионат России по воздухоплавательному спорту, 3-й чемпионат Псковской области по воздухоплавательному спорту, 16-й Кубок Дружбы, 17-й Кубок Княгини Ольги, 19-й Кубок города Великие Луки.

Генеральным спонсором Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках на протяжении многих лет является ПАО «Газпром».