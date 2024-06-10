Спорт

Спортсменки из Пскова привезли два «серебра» с соревнований по джампинг-фитнесу в Москве

В преддверии первого фестиваля Pskov jump, который пройдет в формате open-air в парке Строителей 12 июня, псковички привезли два «серебра» из Москвы. Награды спортсменки получили на открытом кубке Федерации джампинг-фитнеса России в рамках всероссийского фестиваля спорта «Надежды России». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили представители спортсменок.

«Подготовка к первому фестивалю Pskov jump идет полным ходом, и это не мешает команде организаторов принимать участие в топовых федеральных мероприятиях!» - отметили представители спортсменок.

Серебряными призерами открытого кубка в Москве стали команда VikiJump в номинации «шоу» и соло 18+ Виктории Трениной.

«Спешим приоткрыть завесу программы фестиваля. Как и в прошлом году, неотъемлемой частью фестиваля станет развлекательная программа с участием ярких танцевальных коллективов, которые готовят свои лучшие номера. Организаторы уверены, что как спорту, так и танцу найдется место на одной площадке, и всех объединит и вдохновит идея здорового и правильного образа жизни, основанная на общении и обмене опытом и настроением!» - отметили организаторы.

Напомним, первый фестиваль Pskov jump в парке Строителей стартует 12 июня в 11.00. Вход свободный.

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Фестиваль организован представителем Федерации джампинга фитнеса России, автономной некоммерческой организацией «Центр воздушной гимнастики и пилонного спорта "Вики спорт"».

Генеральный партнер - Радио ENERGY (105.3 FM). Фестиваль проходит при поддержке управления культуры администрации Пскова.