Общество

Первый фестиваль Pskov Jump пройдет в июне

Первый фестиваль Pskov Jump пройдет в формате Open-air в парке строителей 12 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

В этот день будет много:

музыки;

спорта;

настроения.

Гости смогут принять участие в мастер-классах и флешмобах:

по джампингу;

по Jumping Drum;

по массовому джампингу;

по отдыху на все 100%.

Фестиваль организован представителем Федерации джампинга фитнеса России автономной некоммерческой организацией «Центр воздушной гимнастики и пилонного спорта "Вики спорт"».

Генеральный партнер - Радио ENERGY (105.3 FM). Фестиваль проходит при поддержке управления культуры администрации Пскова.