Первый фестиваль Pskov Jump пройдет в июне 

Первый фестиваль Pskov Jump пройдет в формате Open-air в парке строителей 12 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.
В этот день будет много:
Гости смогут принять участие в мастер-классах и флешмобах:
Фестиваль организован представителем Федерации джампинга фитнеса России автономной некоммерческой организацией «Центр воздушной гимнастики и пилонного спорта "Вики спорт"».
Генеральный партнер - Радио ENERGY (105.3 FM). Фестиваль проходит при поддержке управления культуры администрации Пскова.