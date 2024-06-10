Спорт

Более 40 аэростатов поднимутся в небо Великих Лук

Завершилась регистрация участников 28-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках, в небо поднимутся 44 аэростата. Об этом сообщается в Telegram-канале «Воздухоплавание | Великие Луки».

Фото: Telegram-канал «Воздухоплавание | Великие Луки»

В этом году в спортивном зачете примут участие 38 пилотов из разных городов России и представитель Казахстана, а также 6 аэронавтов будут участвовать в фиесте, то есть вне спортивного зачета. Среди них - представитель Республики Беларусь.

Полный список пилотов и правила соревнований будут озвучены сегодня в 15:30 на генеральном брифинге в СК «Стрелец». Первый спортивный полет планируется совершить сегодня при благоприятных погодных условиях. Брифинг по этому поводу состоится в 18:30.

Добавим, 28-я Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках пройдет с 9 по 16 июня. В рамках Встречи состоится Чемпионат России по воздухоплаванию на тепловых аэростатах, который проводится с санкции Федерации воздухоплавания России и в соответствии с единым календарным планом Минспорта России. Чемпионат России по воздухоплаванию является рейтинговым соревнованием для российских пилотов.

Мероприятие пройдет при поддержке комитета по спорту Псковской области, администраций Великих Лук и Великолукского района. Генеральным спонсором Встречи выступает ПАО «Газпром».