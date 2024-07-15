Спорт

Президент Федерации таврелей России провел мастер-класс в Пскове

Открытый мастер-класс по игре таврели прошел в Пскове 26 июля. Мероприятие состоялось в рамках круглого стола по взаимодействию с соотечественниками, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Юные ребята и участники круглого стола с интересом следили за объяснением правил, а также попробовали поиграть.

Мастер-класс открыл президент Федерации таврелей России Юрий Долженков. Он рассказал, что игра имеет древние корни – в нее играли еще в девятом веке, но со временем таврели затерялись. Второе дыхание игра приобрела в 1996 году, к 850-летию города Москвы. Профессиональным шахматистам предложили попробовать поиграть, и их это сильно заинтересовало. Вскоре начались первые игры и появились секции. Сейчас таврели являются одним из восьми национальных видов спорта, полностью признанным и аккредитованным. Игра также представлена на фестивале интеллектуальных игр.

На сегодняшний день в таврели играют в 47 регионах России. Более того, до 2020 года федерация плотно сотрудничала и с другими странами и успела представить игру в 30 государствах.

Заслуженный работник культуры РФ, а также почетный президент федерации таврелей Владимир Ивановский отметил, что сегодняшнее мероприятие должно быть особенно важным для участников круглого стола. «Важно, чтобы соотечественники, проживая за рубежом, при всех политических сложностях все равно оставались русскими. Для этого им нужно напоминать о нашей культуре, знакомить с новостями, привлекать к нашей деятельности и стараться их завлекать на переезд обратно в Россию. Это очень серьезная работа, и ее ведет правительство Псковской области, за что ему огромное спасибо», - сказал Владимир Ивановский.

Таврели Владимиру Ивановскому нравятся с 1995 года. Более того, игра заинтересовала и гроссмейстера Анатолия Карпова - известный шахматист был вице-президентом федерации и до сих пор продвигает игру в массы.

Ивановский горд, что у русского народа раньше была своя шахматная игра, ведь это ставит славян в ряд с другими цивилизациями, и рад, что такое наследие удалось восстановить. Более того, хоть и не сохранилось письменного источника, археология артефактами подтверждает, что такой игры больше не было нигде - ни на Западе, ни на Востоке.

Почетный президент федерации таврелей уверен, что игра может быть востребована: «Таврели – гуманная игра, в ней фигуры не убиваются и не смещаются с поля, а берутся в плен. Более того, игра супер-интеллектуальна, ведь нужно ходить и на занятые доски. Это трехмерная игра, равных просто нет. Она формирует у детей юного возраста, детсадовцев, объемно-пространственное мышление. Участникам круглого стола игра зайдет, потому что здесь и традиции, и культура, и спорт. А спорт, как известно, объединяет».