Спорт

«Зенит» потерял лучшего бомбардира РПЛ Глушенкова

25-летний нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Максим Глушенков получил перелом руки в матче против «Химок» в Подмосковье, который завершился со счетом 1:1. Таким образом «Зенит» на некоторое время лишился лучшего бомбардира РПЛ, передает «МК».

Максим Глушенков получил травму в середине первого тайма и был заменен. Позже в Телеграм-канале петербургского клуба появилось сообщение, что по результатам обследования у игрока выявлен перелом лучевой кости правой руки со смещением. В ближайшее время Глушенкову предстоит перенести операцию.

24 августа «Зенит» должен провести матч шестого тура чемпионата России против «Спартака». Глушенков помочь своему клубу не сможет.

Напомним, что Максим Глушенков перешел в петербургский клуб летом этого года из «Локомотива», провел за команду семь матчей и забил 9 мячей.