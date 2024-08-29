Спорт

Названы имена лучших шахматистов Псковской области до 19 лет

Личное Первенство по шахматам Псковской области 2024 года среди юношей и девушек до 19, 17, 15, 13, 11, 9 лет и моложе состоялись на базе детского оздоровительного лагеря «Стремительный» в деревне Печки Печорского муниципального округа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил президент Федерации шахмат Псковской области Дмитрий Шахов.

Соревнования прошли по классическим шахматам, где контроль времени каждому спортсмену на партию составляет 90 минут плюс 30 секунд добавления за каждый сделанный ход. На Первенство области побороться за награды соревнования и путёвку на Первенство СЗФО 2024 года приехали 124 юный шахматиста, ранее ставших призерами муниципальных первенств. На победу их настраивал главный детский тренер Псковской области по шахматам Александр Шпаков.

«Все турниры в каждой возрастной группе прошли в очень упорной борьбе до последних минут соревнований, - отметил Дмитрий Шахов. - Каждая партия стала событием для сильнейших юных шахматистов нашей области, но, конечно, не обошлось без переживаний участников, их родителей и тренеров».

В группе «девочки до 9 и до 11 лет» победителем турнира стала Валерия Кузнецова, второе и третье места разделили Ксения Васильева и Елизавета Ульянова.

В группе «мальчики до 9 и до 11 лет» победителем стал Павел Ефимов, на втором месте — Арсений Тарасов, бронза –Максим Коренной.

В группе «мальчики до 13 лет» первое место занял Матвей Данилов, на втором месте —Александр Баранов, третье место у Игоря Морозова.

В группе «девочки до 13 лет» победителем турнира стала Мария Червоннова, второе и третье место соответственно у Милы Безменовой и Дарьи Лидекаускас.

В одной группе играли юноши и девушки до 15 лет. Победителем турнира стал Дмитрий Голубев, второе место заняла Вероника Петрова (она же завоевала золотую медаль среди девушек до 15 лет), третье место у Владислава Дружинина. Второе место среди девушек до 15 лет завоевала Маргарита Павлюченко, бронза у Полины Губиной.

В группе «Юноши до 17 и 19 лет» победителем стал Александр Кульнев, второе место у Николая Никитина, третье – у Ростислава Бобовкина, который еще и получил золотую медаль в номинации «Юноши до 17 лет».

Серебряную медаль в возрасте до 17 лет получил Владислав Мерзанюков, бронза у Виталия Цветкова.

В группе «Девушки до 17 и 19 лет» победителем в двух возрастах стала Анастасия Филиппова, второе место также в двух возрастах у Екатерины Арламовой, третье – у Кристины Якоревой. В номинации «Девушки до 17 лет» бронзу получила Амелия Мудренина.

Лучшие шахматисты из районов Псковской области и их тренеры также были отмечены грамотами.

«Федерация шахмат Псковской области благодарит за помощь и совместную работу по организации такого массового детского соревнования как Первенство региона руководство и работников Центра детского отдыха и оздоровления», - отдельно отметил Дмитрий Шахов.

Соревнования были организованы Центром детского развития «Лидер» совместно с Федерацией шахмат Псковской области при поддержке региональных комитетов по спорту и образованию, а также Центром детского отдыха и оздоровления.

По итогам соревнований сформирована сборная Псковской области для участия в первенстве Северо-Западного федерального округа.