Спорт

Более 130 человек приняли участие в заберег на набережной реки Великой в Пскове

Необычный 118-й старт бегового сообщества «5 вёрст» состоялся на набережной реки Великой в Пскове 14 сентября. Об этом сообщили в группе бегового сообщества.

Фото здесь и далее: «5 верст Псков» / «ВКонтакте»

«Это событие стало особенно запоминающимся благодаря тому, что его организовали и поддержали волонтеры — спортсмены-любители из бегового клуба "Негативные люди"», - рассказали организаторы.

Клуб существует почти 3 года. Каждый желающий может присоединиться к пробежкам.

На прошедшем старте приняли участие 132 финишера, 22 из них обновили свои личные рекорды.

Среди участников был 21 новичок: Антон Кириллов, Игорь Дуцев, Антон Куликов, Егор Игнатьев, Олеся Комкова, Катрина Валлинг, Олеся Голубева, Александра Якубова, Оксана Иванова, Никита Первов, Ольга Прокофьева, Людмила Жикина, Анастасия Дмитриева, Ольга Вильчавская, Татьяна Митина, Светлана Столярова, Татьяна Евпаталова, Виктория Евпаталова, Виктория Радченко, Янина Орлова и Егоров Михаил.

Почетными гостями из Москвы стали Александр Глазков и Анастасия Шуплецова. Это их 112-й и 96-й финиши соответственно.

«Поздравляем Ксению Михайлова с вступлением в клуб 50 финишей и Наталью Смирнову — в клуб 25 финишей! Также поздравляем Светлану Межуеву и Ольгу Трифоненко с присоединением к клубу 25 волонтерств! Огромное спасибо за ваше регулярное участие», - отметили организаторы.

Организации забега помогали волонтеры: Илья Межуев, Светлана Межуева, Анна Разживина, Ксения Михайлова, Павел Межуева, Анна Кондратьева, Юлия Якубова, Светлана Миронюк, Ольга Трифоненко, Светлана Карабанова, Константин Красильников, Евгений Уловский, Алексей Иванов, Татьяна Баутина, Анастасия Разгуляева, Виктор Срубас, Екатерина Мирная, Анастасия Алексеева, Екатерина Харченко, Данил Разживин, Мария Егорова и Наталья Ваильева.