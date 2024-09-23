Спорт

Около 500 человек приняли участие «Кроссе нации» в Великих Луках

В Великих Луках 21 сентября состоялся Всероссийский день бега «Кросс нации-2024». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по спорту Псковской области.

В соревнованиях приняли участие около 500 спортсменов из 13 муниципалитетов Псковской области и других регионов России.

Участники соревновались на дистанциях 1, 4 и 8 километров. Победителями стали:

1 км девочки 2015 год рождения и младше - Ксения Жарнова, город Невель, результат - 3.46,7;

1 км мальчики 2015 год рождения и младше - Сергей Завьялов, Локнянский район, результат - 3.45,4;

4 км девушки 2005 год рождения и младше - Маргарита Компаниец, город Псков, результат - 16.21,0;

4 км юноши 2005 год рождения и младше - Кирилл Дмитриев, город Великие Луки, результат - 14.39,0;

4 км женщины 2004 год рождения и старше - Елизавета Николаева, город Псков, результат - 14.50,4;

4 км мужчины 2004 год рождения и старше - Никита Тюльков, город Псков, результат - 13.08,9;

8 км девушки 2005 год рождения и младше - Анна Волонейко, город Невель, результат - 35.18,2;

8 км юноши 2005 год рождения и младше - Илья Варганов, Великолукский район, результат - 30.44,2;

8 км женщины 2004 год рождения и старше - Валерия Карпова, Бологое, результат - 34.43,8;

8 км мужчины 2004 год рождения и старше - Илья Уткин, город Великие Луки, результат - 26.32,4.