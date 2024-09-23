Спорт

Северный этап проекта «Спортсмены будущего» завершился в Пскове

Северный этап спортивного фестиваля проекта «Спортсмены будущего» завершился в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы фестиваля.

Фото здесь и далее: «Спортсмены будущего»

Фестиваль проводился в несколько дней по дисциплинам: фиджитал-баскетбол, фиджитал-футбол, лазерный бой (лазертаг), CS2, Dota 2, ритм-симулятор Just Dance, DCL - The Game, спортивное программирование, интерактивный футбол.

Победители фестиваля в различных категориях:

Дисциплина фиджитал-баскетбол: 1-е место команда «Слоны», 2-е место команда «Политехник», 3-е место команда «Бублики».

Дисциплина интерактивный футбол: 1-е место Сергей Разик, 2-е место Александр Болехан, 3-е место Евгений Иванов.

Дисциплина CS2: 1-е место команда Mix, 2-е место команда «Псковские барсы», 3-е место команда Nopressure.

Дисциплина Dota 2: 1-е место команда «Псковский стампид», 2-е место команда NoPressure, 3-е место команда PskovGods.

Дисциплина фиджитал-футбол: 1-е место команда «Агротех», 2-е место команда «Псковские пчелки»,3-е место команда «Золотой барс».

Дисциплина Just Dance (виртуальные танцы): 1-е место Арсений Тимофеев (SatanicBug); 2-е место Степан Никитин (SteveDeFox);





3-е место Юлия Германенко (Юг).

Дисциплина лазерный бой: 1-е место команда «Воины», 2-е место команда «Псковские барсы», 3-е место команда «Скат».

Дисциплина DCL - The Game: 1-е место Павел Александров , 2-е место Кирилл Васильев, 3-е место Константин Вересов.

Дисциплина спортивное программирование: 1-е место Артём Петухов, 2-е место Кирилл Васильев, 3-е место Павел Александров.

Победители каждой дисциплины получили награды в виде кубков, медалей, грамот, а также будут бесплатно тренироваться к финальной части фестиваля, который состоится в ноябре в Пскове.

Мероприятие проводится в рамках проекта «Спортсмены будущего», который реализуется при грантовой поддержке «Движения Первых».

Ранее в регионе завершился южный этап проекта.