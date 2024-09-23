Северный этап проекта «Спортсмены будущего» завершился в Пскове

Северный этап спортивного фестиваля проекта «Спортсмены будущего» завершился в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы фестиваля.
Фото здесь и далее: «Спортсмены будущего»
Фестиваль проводился в несколько дней по дисциплинам: фиджитал-баскетбол, фиджитал-футбол, лазерный бой (лазертаг), CS2, Dota 2, ритм-симулятор Just Dance, DCL - The Game, спортивное программирование, интерактивный футбол.
Победители фестиваля в различных категориях:
Дисциплина фиджитал-баскетбол: 1-е место команда «Слоны», 2-е место команда «Политехник», 3-е место команда «Бублики».
Дисциплина интерактивный футбол: 1-е место Сергей Разик, 2-е место Александр Болехан, 3-е место Евгений Иванов.
Дисциплина CS2: 1-е место команда Mix, 2-е место команда «Псковские барсы», 3-е место команда Nopressure.
Дисциплина Dota 2: 1-е место команда «Псковский стампид», 2-е место команда NoPressure, 3-е место команда PskovGods.
Дисциплина фиджитал-футбол: 1-е место команда «Агротех», 2-е место команда «Псковские пчелки»,3-е место команда «Золотой барс».
Дисциплина Just Dance (виртуальные танцы): 1-е место Арсений Тимофеев (SatanicBug); 2-е место Степан Никитин (SteveDeFox);
3-е место Юлия Германенко (Юг).
Дисциплина лазерный бой: 1-е место команда «Воины», 2-е место команда «Псковские барсы», 3-е место команда «Скат».
Дисциплина DCL - The Game: 1-е место Павел Александров , 2-е место Кирилл Васильев, 3-е место Константин Вересов.
Дисциплина спортивное программирование: 1-е место Артём Петухов, 2-е место Кирилл Васильев, 3-е место Павел Александров.
Победители каждой дисциплины получили награды в виде кубков, медалей, грамот, а также будут бесплатно тренироваться к финальной части фестиваля, который состоится в ноябре в Пскове.
Мероприятие проводится в рамках проекта «Спортсмены будущего», который реализуется при грантовой поддержке «Движения Первых».
Ранее в регионе завершился южный этап проекта.