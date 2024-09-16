Спорт

«Спортсмены будущего» в Великих Луках сразились в Dota 2 и Just Dance

Южный этап спортивного фестиваля «Спортсмены будущего» прошел в Великих Луках 15 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Федерации компьютерного спорта Псковской области.

Фото здесь и далее: Федерация компьютерного спорта Псковской области

Участники соревновались в различных дисциплинах, в том числе в фиджитал-баскетболе, фиджитал-футболе, лазерном бою, Dota 2, Just Dance, CS2, DCL - The Game, спортивном программировании.

Победители ъ каждой дисциплины получили награды в виде кубков, медалей, грамот, а также будут бесплатно тренироваться к финальной части фестиваля, который состоится в ноябре в Пскове.

Мероприятие проводится в рамках проекта «Спортсмены Будущего», реализуется при грантовой поддержке «Движения Первых».