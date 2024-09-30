Спорт

Команда Порховского района заняла первое место на фестивале ГТО среди госслужащих

Подведены итоги прошедшего в Дедовичах IХ Фестиваля Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне». Фестиваль был посвящен 10-летию ГТО. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: правительство Псковской области.

В фестивале приняли участие почти 90 человек в составе 16 команд - муниципальные и государственные гражданские служащие Псковской области, депутаты законодательных органов области и местного самоуправления.

В группе муниципальных образований призовые места в командном первенстве распределились следующим образом. Первое место завоевала команда Порховского района (1379 очков). «Серебро» - у команды Дедовичского района (1253 очков). Третье место заняла команда Печорского муниципального округа (1060 очков). Кубок «За волю к победе» завоевала команда Локнянского МО (1017 очков).

Во второй фестивальной группе первого места удостоена команда города Великие Луки (2305 очков). Команда города Пскова - на втором месте (2299 очков). Третье место заняла команда правительства Псковской области (2275 очков).

Сотрудники правительства показали достойные результаты и в личном зачете. В своих возрастных группах первое место заняли Андрей Кириленок и Дмитрий Адаев – представители комитета по региональному контролю и надзору Псковской области, 2-е место - Андрей Богемов, представитель регионального комитета по управлению государственным имуществом, 3-е место – Екатерина Агаркова (представитель комитета по спорту Псковской области) и Артем Ткачев (представитель регионального комитета по строительству и ЖКХ).

В рамках фестиваля ГТО тестирования участников состоялись по нескольким дисциплинам:

— наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье;

— подтягивание из виса на высокой перекладине и рывок гири 16 кг;

— сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу;

— поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 минуту;

— бег 3 км;

— бег 2 км.

Мероприятия комплекса ГТО проходят в процессе реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».