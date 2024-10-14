Спорт

Открытая тренировка для боксеров и их пап прошла в Пскове. ФОТО

Открытая тренировка для боксеров и их пап прошла в спортивном зале «Отечество – Псковская область» в Пскове в преддверии Дня отца, 18 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Андрей Николаев / ПЛН

Также сегодня в спортивном зале Великолукской государственной академии физической культуры и спорта состоялся день борьбы по самбо. Кроме того, в Великих Луках юные футболисты со своими папами собрались на тренировку в спортивном зале на улице Заслонова, дом №70.

В Пскове сегодня также прошла тренировка по джиу-джитсу, она состоялась в спортзале на улице Леона Поземского, дом 108. Ее провел ветеран СВО, кавалер двух орденов Мужества, заместитель председателя Ассоциации ветеранов СВО в Псковской области Камиль Ижболдин.

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Добавим, поддержка спорта и популяризация здорового образа жизни является одним из ключевых направлений народной программы партии. Народная программа «Единой России», с которой партия победила на выборах в Госдуму, включает 294 положения. Их реализация запланирована с 2021 по 2025 год. Участие в формировании документа приняли более 2,5 млн россиян по всей стране. Жители регионов подавали свои предложения в режиме онлайн, через анкеты, которые можно было заполнить в социальных учреждениях и на встречах с кандидатами.