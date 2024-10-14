Спорт

Открытые тренировки по различным видам спорта проведут ко Дню отца в Пскове и Великих Луках

Накануне Дня отца, 17 и 18 октября, в Псковской области пройдут совместные открытые тренировки по боксу, джиу-джитсу, самбо, кикбоксингу и футболу. Планируется, что тренировки пройдут на нескольких площадках Пскова и Великих Лук, во время которых в спортивных залах примут участие дети и их отцы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

В Пскове площадкой для боксеров и их пап станет спортивный зал «Отечество – Псковская область» на улице Ижорского Батальона, дом 24, где 18 октября в 18:00 состоится открытая тренировка. В этот же день в это же время в спортивном зале Великолукской государственной академии физической культуры и спорта состоится день борьбы по самбо, где папы юных самбистов вместе со своими детьми примут участие не только в тренировке, но и поборются за звание самой спортивной семьи.

В спортзале на улице Леона Поземского, дом 108 в Пскове 18 октября в 20:00 пройдет тренировка по джиу-джитсу. Ее проведет ветеран СВО, кавалер двух орденов Мужества, заместитель председателя Ассоциации ветеранов СВО в Псковской области Камиль Ижболдин. В открывшемся на прошлой неделе центре единоборств имени Героя России Дениса Дементьева в четверг, 17 октября, в 19:30 на совместную тренировку ждут кикбоксеров и их отцов.

В Великих Луках 18 октября в 13:30 юные футболисты со своими папами соберутся на тренировку в спортивном зале на улице Заслонова, дом 70.

«Семейная тренировка – это оригинальная форма занятий спортом родителей с детьми, и отличный способ для проведения совместного досуга. Есть упражнения, которые поспособствуют укреплению взаимоотношений отца и сына, а также помогут весело и полезно провести время в настоящей мужской компании, ведь в совместных занятиях спортом каждый сможет найти что-то свое. Для тренерского состава это особый вид работы, но я уверен, что все наши педагоги справятся», – отметил региональный координатор партийного проекта «Zа самбо», председатель региональной федерации дзюдо, чемпион мира по самбо среди студентов, двукратный обладатель кубка Европы в составе клуба дзюдо «Явара-Нева» (Санкт-Петербург), президент филиала РСБИ по Псковской области, руководитель клуба спортивных единоборств «Отечество – Псковская область» Владимир Владимиров.

Поддержка спорта и популяризация здорового образа жизни является одним из ключевых направлений народной программы партии. Народная программа «Единой России», с которой партия победила на выборах в Госдуму, включает 294 положения. Их реализация запланирована с 2021 по 2025 год. Участие в формировании документа приняли более 2,5 млн россиян по всей стране. Жители регионов подавали свои предложения в режиме онлайн, через анкеты, которые можно было заполнить в социальных учреждениях и на встречах с кандидатами.