Спорт

Теннисисты Nordman заняли пьедестал в мужском разряде на чемпионате Пскова

Чемпионат города Пскова по настольному теннису состоялся 20 октября. В нем приняли участие 29 спортсменов. Об этом руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman, вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: страница Юрия Сорокина в соцсети «ВКонтакте»

Чемпионом в мужском разряде стал спортсмен клуба Nordman Степан Бутырко. В женском - Анастасия Беляева. В целом итоги турнира оказались следующими:

В мужском зачете:

Первое место: Степан Бутырко (Nordman);

Второе место: Михаил Марцеха (Nordman);

Третье место: Виталий Шудегов (Nordman).

В женском зачете:

Первое место: Анастасия Беляева;

Второе место: Александра Васильева;

Третье место: Анастасия Ильина (Nordman).

«Поздравляем спортсменов с победой! Желаем удачи и победы в новых турнирах! Главное - не расслабляться и постоянно работать над повышением своего мастерства», - добавил Юрий Сорокин.