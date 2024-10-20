Теннисисты Nordman заняли пьедестал в мужском разряде на чемпионате Пскова

Чемпионат города Пскова по настольному теннису состоялся 20 октября. В нем приняли участие 29 спортсменов. Об этом руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman, вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: страница Юрия Сорокина в соцсети «ВКонтакте»
Чемпионом в мужском разряде стал спортсмен клуба Nordman Степан Бутырко. В женском - Анастасия Беляева. В целом итоги турнира оказались следующими:
В мужском зачете:
В женском зачете:
«Поздравляем спортсменов с победой! Желаем удачи и победы в новых турнирах! Главное - не расслабляться и постоянно работать над повышением своего мастерства», - добавил Юрий Сорокин.