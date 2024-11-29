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Спорт

Александр Коновалов: Проверка Счетной палаты вскрыла проблемы в сфере спорта Псковской области

29.11.2024 16:55|ПсковКомментариев: 0

Проверка Счетной палаты вскрыла ряд проблемных моментов в спортивной сфере региона и в частности футбола. Такое мнение в интервью корреспонденту Псковской Ленты Новостей высказал президент областной федерации футбола Александр Коновалов, комментируя итоги контрольного мероприятия и заявления врио председателя областного комитета по спорту Галины Овсовой, прозвучавшие сегодня в эфире радио «ПЛН ФМ».

«Если вернуться к вопросу функционирования футбольного клуба, то как представитель учредителя - областной федерации футбола, могу сказать, что своевременное обсуждение проблем и решение в рамках работы органа управления клубом, его Совета, вполне могли бы нивелировать огрехи в работе. Так, тот же финансовый план, который надо утверждать Советом по Уставу, состоит ни много ни мало из трех десятков строчек. Если депутаты областного Собрания или любого муниципалитета могут неоднократно за год править и региональный и муниципальные бюджеты, внося необходимые правки, носящие более объемный характер, то, видимо, и Совет клуба тоже смог бы справиться с этой задачей», - сказал Александр Коновалов. 

Глава областной федерации также прокомментировал информацию о том, что директор футбольного клуба «Псков» Владимир Бабинин в нарушение установленного порядка премировал себя почти на полмиллиона рублей, а в ФК «Псков» не смогли представить документы на собранные детскими тренерами с родителей деньги.

«Также Совет смог бы ввести в правовое поле вопросы взимания родительской платы с родителей и согласование премии руководителю, - пояснил Александр Коновалов. - Ведь никто не говорит, что руководитель не должен получать премию. Говорится о том, что данный вопрос надо узаконить, как соответствующим пунктом договора, так и решениями Совета, которые могли бы установить критерии оценки эффективности его работы. Однако, к сожалению, в текущем году данный Совет ни разу не собирался, а собрать его без председательствующего в нем представителя областного спорткомитета невозможно».

Что касается оценки Счетной палаты некоторых вопросов в работе спорткомитета, то, по мнению президента футбольной федерации, спортивным чиновникам не хватает более системного подхода к управлению и открытости. 

«Сегодня важно слышать людей, общественников, коими и являются федерации, а следовательно и необходимо создать эффективный общественный орган коммуникации чиновников от спорта и общественников, в котором были бы представлены и ведущие региональные федерации в достаточном количестве, и представители муниципалитетов, которые на местах работают с тем, что называется массовостью, а править статистику и корректировать постоянно меняющуюся нормативно-правовую базу безусловно надо, это часть чиновничьего бремени, но и управленческие акценты на важность и первостепенность тоже необходимы», - заключил Александр Коновалов.

Как сообщалось ранее, Счетная палата Псковской области выявила нарушения в работе областного комитета по спорту и футбольного клуба «Псков». Информация о результатах проведенной проверки направлена губернатору Михаилу Ведерникову и председателю Псковского областного Собрания депутатов Александру Котову.

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Теги: #футбол
Источник: Псковская Лента Новостей
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