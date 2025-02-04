Спорт

Дмитрий Белюков стал членом жюри Олимпийской сессии

Директор Музея спорта и олимпийского движения Псковского края, кандидат исторических наук, доцент, декан социально-гуманитарного факультета Великолукской государственной академии физической культуры и спорта Дмитрий Белюков стал членом жюри Олимпийской сессии.

Видео: Дмитрий Белюков / «ВКонтакте»

«Олимпийская научная сессия - это всегда праздник творчества, праздник сотрудничества, диалога и выработки новых идей в сфере олимпийского образования», - написал Дмитрий Белюков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее Дмитрий Белюков в качестве делегата от Великолукской олимпийской академии принял участие в Олимпийском собрании Олимпийского комитета России. Главным вопросом стали выборы нового президента ОКР.