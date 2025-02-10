Спорт

Массовые забеги продолжаются в Пскове, несмотря на морозы

Традиционный субботний старт «5 вёрст» прошёл на набережной реки Великой в Пскове, вчера, 15 февраля. Об этом сообщили в сообществе ВКонтакте «5 вёрст Псков».

Фото здесь и далее: «5 Вёрст Псков»/ сообщество ВКонтакте

В этот раз в забеге приняли участие 63 смелых и дисциплинированных участника. Перед началом старта для спортсменов провели обязательную разминку. Её провела гостья из Санкт-Петербурга Людмила Иноземцева, за плечами которой уже 144 волонтерства и 132 финиша.

«Получился настоящий зимний старт - хрустел снежок под ногами, мороз покусывал щеки и носы, участники рвались в бой!» – сообщили организаторы.

Несмотря на мороз, сразу несколько участников смогли установить новые личностные рекорды: Антон Антонов, Платон Тарасов, Александр Рябцев, Михаил Лукьяненко. Также к забегам «5 Вёрст» присоединились сразу три новых атлета: Андрей Кунтышев, Иван Федоров, Наталья Петрова.

Помимо этого, в организации и проведении забега участвовали 15 волонтёров, которые каждую субботу делают всё для того, чтобы спортсменам было комфортно и старты прошли на высшем уровне.