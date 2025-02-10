Спорт

Началась регистрация на восьмой сезон школьной киберспортивной лиги в Пскове

Регистрация на восьмой сезон школьной киберспортивной лиги стартовала в Пскове. Об этом сообщили в Telegram-канале «Цифровой спорт Псковской области».

Федерация компьютерного спорта России объявляет о старте восьмого сезона Всероссийской интеллектуально-киберспортивной лиги (Школьной лиги). Школьные сборные со всей страны сразятся за первенство в пяти видах программ и призовой фонд в размере 1 000 000 рублей.

До участия в турнире допускаются учащиеся школ, достигшие 14 лет. Победители регионального этапа Псковской области получат грамоты, медали и кубки от организаторов соревнований. Участие в Школьной лиге – бесплатное. Школьники Псковской области будут соревноваться в пяти видах программ.

Регистрация регионального этапа Псковской области открыта до 24 февраля 2025 до 18:00.

Соревнования проводятся:

26-28 февраля 2025 года в формате онлайн;

Лан формат 1 марта в городе Пскове.

От одной школы может зарегистрироваться неограниченное количество участников по индивидуальным играм (Тетрис, Шахматы, Мир танков, Поиск) и команд по DOTA2 (5 человек).



Участник может участвовать в соревнованиях только в одной сборной команде, только по одному виду программы.

Правила проведения и платформы на которых будут проходить соревнования опубликованы на сайте.