Спорт

Клуб «Супер фитнес Псков» проводит троеборье для девушек

Троеборье «А ну-ка, девушки» проходит в спортивном зале «Супер фитнес Псков» с 3 по 9 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации спортивного клуба.

Видео: «Супер фитнес Псков»

Участницам предстоит пройти три простых дисциплины: прыжки со скакалкой, подъём гантелей, пресс с блином. Оценивают количество раз за минуту.

В троеборье принимают участие девушки четырёх возрастных категорий: 14–20, 21–34, 35–44 и 45 лет и старше.

Принять участие в троеборье может любой желающий. Вход в клуб свободный, но необходима предварительная запись.