Псковичка завоевала медали на соревнованиях по настольному теннису в Италии

В Италии на международных соревнованиях ITTF World Para Future Lignano 2025 по настольному теннису среди лиц с ограниченными возможностями здоровья псковичка Александра Васильева показала высокие результаты, сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре спортивной подготовки Псковской области.
Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области
В личном зачете в 4-5 классе Александра Васильева завоевала бронзовую медаль. В женском парном разряде (класс WD10) вместе с Ириной Ворониной она заняла второе место, а в смешанном парном разряде с Владимиром Топорковым (класс XD7) стала третьей.
Российские спортсмены в целом показали отличные результаты, завоевав 23 медали: 4 золотые, 6 серебряных и 11 бронзовых.