Спорт

Псковские спасатели заняли первое место по сдаче нормативов ГТО

В Порхове проходили соревнования для всех категорий населения в рамках зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в котором принимали участие команды силовых структур Порховского района. Об этом Псковской Ленте новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Соревнования организованы управлением образования, физической культуры и спорта Порховского муниципального округа.

В рамках данного мероприятия каждый участник выполнял нормативы соответственно требованиям возрастной категории. Физкультурно-спортивный комплекс включал в себя четыре упражнения на скорость, выносливость, силу и гибкость.

«По итогам командного зачета команда Главного управления МЧС России по Псковской области заняла первое место! Победители и призеры награждены грамотами», - рассказали в МЧС.