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Спорт

«Кросс Победы» организовали сотрудники псковского УФСИН

23.04.2025 10:37|ПсковКомментариев: 0

Легкоатлетический забег «Кросс Победы», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, провели сотрудники управления Федеральной службы исполнения наказаний по Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

«Цель мероприятия – увековечивание памяти о событиях 1941-1945 годов, выражение благодарности всем, кто ценой своей жизни отстоял мир и свободу», - отметили в УФСИН.

В спортивно-патриотической акции приняли участие представители сразу нескольких учреждений. Личный состав ИК-3 поселка Идрица пробежал дистанцию в несколько километров по центральной улице поселка Идрица, финишировав у монумента «Знамя Победы».

«Коллеги из исправительной колонии № 6 (пгт Сосновый Бор) организовали мероприятие на спортивном стадионе, сопроводив забег активной разминкой. Праздник спорта и хорошего настроения подготовили коллективы великолукского следственного изолятора № 2 и исправительного центра № 1. Объединившись, они проложили свой беговой маршрут по острову Дятлинка, завершив его совместным фото. В честь самого главного майского праздника – Дня Победы в УФСИН России по Псковской области проводятся различные мероприятия патриотической направленности, призванные почтить подвиг участников той страшной войны, передать будущим поколениям память о их подвиге», - добавили в ведомстве.

Источник: Псковская Лента Новостей
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