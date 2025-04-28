Спорт

Каратист из Пскова стал третьим на международных соревнованиях в Минске

Международные соревнования по карате «Кубок Дружбы», организованные министерствами спорта и национальными федерациями карате двух стран, проходили в Минске 26-27 апреля. Воспитанник спортивной федерации карате города Пскова Глеб Екимов занял 3 место в категории ката среди мальчиков в возрасте 8-9 лет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Федерации карате города Пскова.

Фотографии: Федерация карате города Пскова

Более 1300 участников из России и Беларуси в возрасте от 8 до 17 лет собрал данный международный турнир.

«Дух соревнований в Минске отражен в его названии. Несмотря на огромную конкуренцию на татами соревнования прошли в дружеской атмосфере. Благодарим за приглашение Федерацию карате Республики Беларусь и обязательно приедем вновь на этот прекрасный турнир», - отметил председатель Федерации карате города Пскова Антон Потебня.

Тренирует псковского спортсмена Глеба Екимова Исфандияр Нуритдинов.