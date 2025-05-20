Спорт

Принять участие во всероссийском полумарафоне после пробежки «5 вёрст» приглашают псковичей 24 мая

Команда «5 верст Псков» приглашает всех желающих на 155-ю совместную беговую (ходовую) тренировку на свежем воздухе 24 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы еженедельного забега.

Фото здесь и далее: «5 верст Псков»

Организаторы отметили, что после утренней пробежки все желающие смогут сразу приссоеденится к всероссийскому полумарафону ЗаБег.РФ.

«Представьте себе: утро начинается с вашей личной победы, а затем вы вливаетесь в волну всеобщего спортивного азарта и поддержки участников забега!» - обратились к псковичам спортсмены.

Тренировка пройдет в субботу, 24 мая. Время - 9:00. Место встречи - улица Профсоюзная, 16.