Спорт

Туризму — да!

Городской слёт туристов имени Виктора Анашкина проходил в Псковском районе на берегу реки Обдёх в районе деревни Вашина Гора с 23 по 25 мая. Слёт организовал «Псковский клуб туристов» при поддержке комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова.

Весенним слётом псковские туристы традиционно открывают туристический сезон. Корреспондент Псковской Ленты Новостей принял участие в слёте в составе одной из команд и подготовил репортаж об этом событии.

Спортивное ориентирование

В пятницу, 23 мая, начался заезд команд и состоялись соревнования по ночному ориентированию. Организацию дистанций по спортивному ориентированию обеспечил Николай Иванов из клуба ориентирования «О-Псков». Было темно, мокро и прохладно, но десять команд выставили своих участников. Победила команда «Грибы», потому что в составе «Грибов» есть очень сильные ориентировщики.

Рано утром в субботу состоялись соревнования по дневному ориентированию. Лучший результат среди мужчин показал Артём Кондратьев из команды «Хетилоп», среди женщин Вероника Белова из команды «Иголки».

Конкурс аватаров команд

Затем состоялось торжественное открытие слёта туристов, командам были представлены ответственные за постановку спортивных дистанций и проведение творческих конкурсов. Состоялся конкурс аватаров. Этот конкурс был введен в программу слёта впервые в прошлом году. Кроме названия и девиза команда должна представить аватар - мифическое, сказочное существо, дух команды.

В первую тройку победителей попали следующие команды: «Прапор юности» с аватаром по имени Страхуй, «Грибы» с аватаром Гриб и «Турбо» с аватаром Турбомен. В конкурсе оценивался не только сам аватар, но и то, как его представила команда, и как он представил ее.

Контрольный туристский маршрут

Далее в течение дня проходило несколько соревнований и конкурсов одновременно.

Самым сложным обычно является КТМ (контрольный туристский маршрут), но в этом году его сделали полегче. Не надо было нести тяжелые рюкзаки, не надо было самим наводить переправы. Все было заранее организовано и установлено Иваном Бабкиным. Зато по технике пешеходного туризма в лично-командном зачете были соревнования в связке по двое. Руслан Русинов поставил очень непростую дистанцию.

В КТМ приняло участие девять команд. Они прошли следующие этапы:

подъем, траверс и спуск с наведением перил на спуске;

этап «сюрприз», о котором узнавали только на этапе — перемещение бревна в вертикальном положении с помощью веревок по заданному маршруту;

переправа по бревну через овраг с наведением перил;

навесная судейская переправа с организацией сопровождения;

вертикальный маятник;

первая медицинская помощь;

прокладка гати с помощью бревен и жердей для перехода через болото;

туристские узлы.

Победу одержала команда «Прапор юности», на втором месте с отставанием на 1 минуту 50 секунд - «Иголки», на третьем - «ФАССТ». Две команды не справились с этапом «бревно», одна команда не смогла оказать помощь пострадавшему.

Техника водного туризма

В субботу днем также проходили соревнования по технике водного туризма, за которые отвечал Александр Кирячок. Участники проходили на каяке водную дистанцию с воротами на время. Вода в этом году в Обдёхе стоит высоко, а погода холодная. Поэтому и участников на водной дистанции было значительно меньше, чем в прошлом году, да и вообще участников слёта было меньше. Лучшие результаты на воде показали Николай Иванов из «Грибов» и Ольга Токтаева из «Турбо».

Скалолазание

Далее были лично-командные соревнования по скалолазанию. Ежегодно на слёте в лесу устанавливается передвижной скалодром, который имеет большую популярность не только у взрослых, но и у детей. За проведение соревнований по скалолазанию отвечал Эльдар Лагвилава. Три лучшие результата шли в командный зачет. Самой быстрой скалолазкой на этом слёте стала Виктория Фёдорова. А лучшими скалолазами Андрей Барковский и Сергей Исправников, результат у которых совпал миллисекунда в миллисекунду.

В командном зачете победил «ФАССТ».

Стенгазеты и фотозоны

В течение дня прошли соревнования по технике пешеходного туризма среди детей, а также конкурсы стенгазет и фотозон. Это два новых творческих конкурса этого года. За организацию и судейство творческих конкурсов ответственной была Елена Бузницкая. Команды представили стенгазеты, в которых описали и показали на фотографиях походы за последний год. Лучшей газетой была признана газета команды «Котел’ОК», в которой кроме фотографий и кратких описаний походов еще были походные рецепты и фотографии находок. На втором месте «Без привала», на третьем «Хетилоп».

Лучшей фотозоной судьи признали фотозону «Турбо», где была композиция из гамака, костра с котелком, сапогами на палках и светящейся таблички «Bar». Участники «Турбо» позиционируют себя как мастеров вечеринок и зазывают к себе на ночные дискотеки. На втором месте фотозона команды «Котел’ОК», на третьем - «Судома».

Техника пешеходного туризма

Вечером состоялись забеги по технике пешеходного туризма в связках. Два человека должны были пройти в связке несколько препятствий, страхуя друг друга разными способами. Кроме «бабочки», обычной навесной переправы и бревна был высотный этап и брод. На высотном этапе первый участник должен был залезть на скалодром, перейти оттуда на точку опоры на дереве, там закрепиться и страховать, а затем сопровождать второго участника, который следовал за ним по скалодрому на дерево, а потом вниз по навесной переправе. Завершали забег, бредя по реке в воде по пояс и забираясь на финиш по песчаному обрыву. Всё, как любят заядлые туристы. Впрочем, желающих оказалось немного. Некоторым командам пришлось объединяться, чтобы набрать две пары в зачёт. Ведь тут надо было и технику знать, и быть готовым искупаться в холодной воде.

В разгар соревнований пошел дождь и стало холодать, что еще больше осложнило задачу участникам. Лучшими связками стали Александр Климчук и Сергей Нарбеков, Тимофеева Анна и Андрей Барковский, Наталья Домиенко и Михаил Рогозин. А победу в командном зачете одержала команда «Иголки».

Художественная самодеятельность

Вечером планировался традиционный общий костер слёта, на котором обычно проходит конкурс художественной самодеятельности. Но дождь, наконец-то, добрался до Вашиной Горы и спутал планы. Чуть позже, чем было запланировано, все собрались у самого большого тента на слёте, в лагере команды «Судома», где конкурс художественной самодеятельности все-таки состоялся. Команды показывали веселые сценки и пели песни на туристическую тему, развлекая друг друга. Лучшим номером программы судьи признали выступление команды «Турбо», которая показала сценку про вампира («нужен же в команде человек, который будет пить кровь») и спела зажигательную песню: «Походам да! Туризму да!». На втором месте «Хетилоп», третье поделили команды «Без привала» и «Следы на карте».

Конкурс оказания первой помощи

На следующее утро состоялся самый закрытый и тайный конкурс слёта - конкурс оказания первой помощи. Этот конкурс появился в прошлом году и существует благодаря Наталье Веселиковой, которая активно продвигает знания по первой помощи в туристические (и не только) массы. Конкурс проходил с полным погружением. Двое участников от команды приходили на этап, где им была дана вводная информация о сложившейся ситуации. На этапе находились загримированные пострадавшие, которые не только имитировали боль и страдания, но и нервные срывы, осложняя работу участникам. В этот раз здесь были подростки, пострадавшие от топора, люди без сознания в задымленной палатке и получившие травму староверы. В случае, если участники действовали категорически неправильно, некоторые пострадавшие «погибали».

Лучше всего с этапом первой помощи справилась «Судома», на втором месте «ФАССТ», на третьем - «Турбо».

Конкурс бивуаков

Также на слёте прошли соревнования по технике пешеходного туризма среди детей и командный конкурс бивуаков. Строгие судьи оценивали в первую очередь безопасность и экологичность лагеря, порядок и комфорт, а также учитывали наличие командной символики. Победителем конкурса стала команда «Турбо», на втором месте «Без привала», на третьем - «Грибы».

Бой на бревне

Завершающим слёт этапом стали самые зрелищные и эмоциональные соревнования: бой на бревне и дуратлон.

В боях на бревне от каждой команды участвует по шесть человек. Они становятся на бревно друг за другом, напротив другой команды и по одному вступают в бой, пытаясь столкнуть соперника с бревна, толкая его руками, но не хватая за одежду. Команда того, кто остался на бревне последним, побеждает. Бои проводят до двух поражений. Преимущество есть у тех, кто хорошо умеет держать равновесие. В этом году победу в боях на бревне одержал «Хетилоп», вторым стал «Прапор юности», на третьем месте «ФАССТ».

Дуратлон

Изюминкой туристического слёта на Вашиной Горе является ежегодный дуратлон. Это такое соревнование на скорость и выносливость, где нужно сбежать со склона в реку, непременно пройти или проплыть против течения, вылезти на песчаный обрыв, и по нему добраться вверх до финиша. В прошлом году вода в реке была теплой, и участников было очень много, а дистанция включала в себя еще и забег по траве на той стороне реки. В этом году участников и среди мужчин, и среди женщин было немного. Вода была глубокой, а течение очень сильным, так что некоторые из участниц не смогли преодолеть эту преграду. В общем, забег в полной мере оправдывает свое название, но победа в нем все равно остается большим достижением на турслёте. В этом году самыми быстрыми дуратлонистами стали Виктория Когтева среди женщин, Злата Кириленок среди девочек, Сергей Тёркин среди мужчин, Клим Лагвилава среди мальчиков.

В воскресенье днем состоялось торжественное закрытие городского слёта туристов, на котором благодарили судей, их помощников и статистов, чествовали всех победителей в личных и командных зачётах. Победителем турслёта в этом году стала команда «Турбо», которая образовалась из тех, кто прошел школу туризма в 2023 году. Кстати, в тот год школа проводилась на средства президентского гранта. На втором месте команда «ФАССТ», на третьем команда «Хетилоп».

Судьи и участники разошлись, пожелав друг другу хорошего туристического сезона. Следующая большая встреча псковских туристов пройдет в июле на Кубке реки Великой. А также планируется возродить ежегодный праздник Нептуна.

Елена Демченкова

Фото: Елена Демченкова, организаторы турслета, команды «Без привала», «Грибы», «Следы на карте»