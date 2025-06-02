Кофе-квест и раздачу напитков устроят на встрече воздухоплавателей в Великих Луках

Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках — не только масштабное спортивное событие, но и по-настоящему яркий городской праздник. В этом году к числу партнёров мероприятия присоединилась торговая сеть «Пятёрочка» - один из крупнейших ритейлеров страны, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы встречи.
Фотография: Воздухоплавание Великие Луки / группа ВКонтакте
Одним из главных символов участия сети станет аэростат в форме сердца, принадлежащий «Пятёрочке». Этот воздушный шар примет участие в полётах в рамках международной встречи.
Кроме того, с 8 по 11 июня на площади Рокоссовского команда «Пятёрочки» организует кофе-поинт — выдачу бесплатных горячих напитков для всех, кто скачает мобильное приложение торговой сети.
А 12 июня командой «Пятёрочки» будет организована специальная интерактивная зона возле летней эстрады в Петровском парке для жителей и гостей города, которая будет работать на протяжении всего торжественного мероприятия, запланированного на эту дату.
Предусмотрены различные активности для всей семьи. В том числе:
Напомним, с 8 по 16 июня в городе Великие Луки состоится 29-я Международная встреча воздухоплавателей и 30-й чемпионат России по воздухоплавательному спорту.
Информационными партнерами встречи воздухоплавателей выступают Псковская Лента Новостей и «МК в Пскове».