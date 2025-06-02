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Спорт

Юных псковичей приглашают на бесплатные летние тренировки по академической гребле

05.06.2025 11:26|ПсковКомментариев: 0

Молодежь Пскова в возрасте от 10 до 16 лет приглашают бесплатно заниматься академической греблей в спортивной школе «Ника», сообщил Псковской Ленте Новостей тренер спортшколы Дмитрий Иванов.

Видео: Дмитрий Иванов / «ВКонтакте»

Занятия будут проходить ежедневно с понедельника по пятницу с 17:00 до 19:00. Тренировки организует спортивная школа «Ника», расположенная по адресу: город Псков, улица Воеводы Шуйского, дом №9. Обучение проводит опытный тренер Дмитрий Иванов.

Для записи достаточно связаться с ним по телефону: +7 (911) 361-00-00. Участие бесплатное, доступ открыт каждому желающему.

Источник: Псковская Лента Новостей
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