Спорт

ФК «Луки-Энергия» сыграл вничью с «Иркутском»

Футбольный клуб «Луки-Энергия» провел очередной матч первенства России по второй лиге. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в воскресенье, 8 июня, великолучане на своем поле сыграли с «Иркутском».

Встреча завершилась со счетом 1:1. Оба гола были забиты во втором тайме. Счет открыли хозяева: на 59-й минуте отличился Василий Лунев. Гости отыгрались 18 минут спустя: забитый мяч на свой счет записал Андрей Ломаш.

Футбольный клуб из Великих Лук занимает шестое место в турнирной таблице. Следующий матч команда проведет через неделю в Вологде.